Onderzoek zoutwinning: Niet genoeg vulstof voor instabiele cavernes

Eerlijk is eerlijk, veel cavernes zijn de afgelopen jaren niet ingestort. Maar als het dan gebeurt, kan er zomaar een sinkhole ontstaan van gigantische omvang. Dat heeft de familie Vening geweten begin jaren negentig, toen er een gigantisch sinkhole ontstond voor hun huis.

Overal in het landschap in Twekkelo zijn de gevolgen van de zoutwinning te zien. De kenmerkende zouthuisjes staan er om de zoveel meter. En er zijn kommen te ontdekken, stukken land waar de bodem aanzienlijk is gedaald. De Boekeloseveldweg bijvoorbeeld is in het gebied berucht. Auto's verdwijnen als ze de weg afrijden, om aan het eind weer op miraculeuze wijze op te doemen.

Nouryon meldt dat zeventien instabiele cavernes 'prioriteit' hebben. Follow The Money zegt dat die cavernes echt gevaarlijk zijn omdat er bouwwerken zoals Twence, hoogspanningsmasten en de A35 op liggen. De resterende cavernes hebben wel een groot risico in te storten, maar de impact zal vrij klein zijn omdat er bijvoorbeeld alleen maar een weiland boven ligt.





Al in 2014 kwamen de problemen met het vullen van de cavernes in het nieuws. Verslaggever Simon Dirk Terpstra sprak toen uitgebreid met Tobias Pinkse, projectleider van Akzo over het tekort aan vulstof voor de instabiele cavernes:

Verslaggever Simon Terpstra in gesprek met Tobias Pinkse van Akzo

