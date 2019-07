31ste editie van Dicky Woodstockfestival staat op het punt van beginnen!

"We werken met meer dan honderd man aan de opbouw van het festival en dat is vooral heel gezellig. Iedereen kent elkaar en is met een lach op zijn gezicht aan het werk", zegt organisator van het festival Henk Kranendonk.

Vader en zoon zijn hard aan het werk als vrijwilligers! (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost)

De komende dagen staan grote Nederlandse artiesten zoals de band Golden Earring, Wulf, Danny Vera en De Jeugd van Tegenwoordig op de planken in Steenwijkerwold. "We hebben voor ieder wat wils. Jong en oud loopt hier de komende dagen door elkaar."

nu nog rustig, maar de komende dagen wordt hier groots gefeest! (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost)

Naast veel muziek heeft het festival ook andere activiteiten op het programma staan zoals Zwientie Tik en Trekkertrek. De organisatie heeft ook aan festivalgangers gedacht die Dicky Woodstock meerdere dagen gaan bezoeken, want voor hen is er een heuse camping uit de grond gestampt.

Het gaat weer beginnen! (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost)

Kranendonk merkt dat zijn festival toeneemt in populariteit, want voor het eerst in 31 jaar zijn de tickets voor zaterdagavond al uitverkocht. "Niet normaal, dat ging in een recordtempo dit jaar!" Hij geeft wel direct aan dat het festival niet groter wordt dan het nu is. "Het moet nog wel te behappen blijven. We weten het nu allemaal mooi met elkaar te regelen maar groter dan dit hoeft het van mij niet te worden. We kijken erg uit naar de editie van dit jaar en jullie zijn bij deze van harte uitgenodigd om gezellig langs te komen!"