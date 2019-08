Anneke en Wiebe uit Hengelo raakten boerderij kwijt na instorten zoutcaverne

Ondanks dat het inmiddels bijna dertig jaar later is, ligt de herinnering bij Anneke nog vers in geheugen. Bijna tachtig is ze inmiddels, ik zoek haar op in haar serviceflat in Hengelo. Oude beelden kijken we terug van vlak na het instorten. Emotioneel voor Anneke, omdat haar man Wiebe er inmiddels bijna een jaar geleden is overleden.

Het echtpaar Vening in 1991 (Foto: RTV Oost)

"Mijn man ontdekte het. Hij heeft met de buurman toen al het verkeer tegengehouden. En toen hebben we gebeld en kwam er actie." De boerderij van Anneke en Wiebe was wekenlang de ontmoetingsplek voor politie, medewerkers van Akzo en grondwerkers. "Ik heb zoveel broodjes gesmeerd in die tijd", verzucht Anneke.

In Twekkelo, waar de boerderij stond, is maar moeilijk gezien welke schade werd aangericht. Alleen een schuur staat er nog en in de Enschedese Havenweg is een lichte glooiing merkbaar. De buurvrouwen van Anneke, Alie van der Veer en Marja Minderman, wonen er nog steeds. De ingestorte caverne staat nog scherp op hun netvlies: "Het was echt niet te geloven, je wist niet wat je zag."

Sloop

Uiteindelijk bleek het voor Anneke en Wiebe té gevaarlijk om te blijven wonen in de boerderij. "Die is gesloopt. Wij moesten weg en zijn in de stad terechtgekomen." Wrok heeft Anneke niet, maar de plek mist ze nog steeds. "We hadden wel graag terug gewild. Maar er was geen plek. Heel vaak rij ik er nog langs en dan zeg ik nog tegen mijn familie: 'kijk daar stond de boerderij'."

Het zogenoemde 'Gat van Hengelo' maakte veel indruk op het buurtschap Twekkelo, aldus buurvrouw Alie. "Van die hele grote Amerikaanse eiken, die werden volledig opgeslokt door het gat. Je keek zo op de kruin." Toch is er nooit de drang geweest om te verhuizen, ondanks dat er nog tientallen cavernes in het gebied zijn. "Alert ben je wel. Maar om te verhuizen? Nee, daarvoor is Twekkelo veel te mooi."