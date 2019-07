Musea en bierbrouwer azen op origineel manuscript Huttenkloas

Gerrit Verdriet uit Goor vond de manuscripten na het overlijden van zijn vader op diens zolder. Nadat RTV Oost melding maakte van de vondst, is Verdriet door verschillende instanties benaderd.

In het Palthehuis in Oldenzaal staat de dwangstoel waarop de bekentenis van Huttenkloas werd afgedwongen. Directrice Sandra Schipper: "Ik zie die manuscripten wel in een mooie vitrine naast de stoel liggen. Het is natuurlijk mooi voor het verhaal. En daarnaast is het belangrijk dat ze goed bewaard worden."

Het handgeschreven manuscript van Huttenkloas (Foto: RTV Oost)

Ook het Goors Historisch Museum heeft belang bij de manuscripten en zocht contact met Verdriet. Schrijver Van Coeverden woonde in Goor en het boek werd uitgegeven door drukkerij Bokhove, destijds ook in Goor gevestigd.

Toerbeurt

In Albergen is bierbrouwer Huttenkloas gevestigd. Ook daar is de interesse groot. "Wij verzorgen regelmatig rondleidingen door onze brouwerij, daar past het natuurlijk prachtig bij", zegt Erik Harmsen van het biermerk.

Verdriet laat alle belangstelling rustig op zich inwerken. "Ik ga het in elk geval niet verkopen. Het zal bruikleen worden, want het is zonde als er niets mee gebeurt. Misschien dat we kunnen afspreken dat het bij toerbeurt ergens ligt."

Misdadiger

Huttenkloas is de bijnaam van Klaas Annink, een misdadiger uit de achttiende eeuw die diverse moorden pleegde rond zijn woonplaats Hengevelde. Hij kreeg daarvoor de doodstraf. Zijn openbare terechtstelling in 1775 net buiten Oldenzaal geldt als één van de meest spraakmakende uit de geschiedenis.