Magneetvissertjes hengelen in Vollenhove vermeend moordwapen op: "Spannend vakantieavontuur"

Ze dachten aanvankelijk dat het om een nepwapen ging, maar nadat het eenmaal was schoongemaakt bleek het echt. Twee tien jaar oude jongens hebben tijdens het magneetvissen een pistool boven water gehaald. De politie onderzoekt nu of het gaat om het moordwapen dat is gebruikt bij de spraakmakende dubbele moord op het echtpaar Vis in Vollenhove. Vader Johan: "Wat zou het mooi zijn als we op deze manier een bescheiden bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van deze moord."

Het is deze zomer exact tien jaar geleden dat het rustieke vissersdorp door de moord werd opgeschrikt. Het echtpaar Jurrie (63) en Marrie (60) Vis werd destijds in hun eigen woning met pistoolschoten om het leven werd omgebracht. Het moordwapen was tot op de dag van vandaag spoorloos.

Magneetvissertjes

Een tienjarig jochie van Urk, dat met zijn ouders vakantie viert in een park in de omgeving, was afgelopen zondag samen met een maatje aan het magneetvissen in de haven van Vollenhove toen het ineens beet had. Het bleek een bonk roest, in de vorm van een pistool.

Aanvankelijk dachten de ouders dat de twee magneetvissertjes een balletjespistool boven water hadden gehaald. "Je weet wel: zo'n ding dat je in Spanje kunt kopen", zegt vader Johan, die het verhaal doet omdat de ouders hun kinderen uit de publiciteit willen houden.

'Loodzwaar ding'

"Maar toen we het eenmaal aan het schoonmaken, kregen we toch argwaan. Vooral ook omdat dat ding loodzwaar was. Nu wil het toeval dat hier op de camping ook een schietinstructeur staat. En die kwam al snel tot de conclusie dat het wapen wel degelijk echt was."

Waarop meteen de politie werd gealarmeerd. "Die kwamen het ding ophalen. Als beloning mochten de jongens even in de politiewagen zitten. En die agenten deden de zwaailampen ook nog even aan. Nee, geen sirene, want dan zou meteen de hele camping uitlopen. Het wapen hebben ze vervolgens meegenomen voor verder onderzoek."

Hetzelfde kaliber wapen

Later drong de ernst van de situatie pas goed door, toen beseft werd dat in Vollenhove sprake is van een tien jaar oude moord, die tot op de dag van vandaag nog altijd niet is opgelost. "Die schietinstructeur wist ons te vertellen dat het in ons geval ging om een Colt 9 mm. Naar verluidt is die dubbele moord met eenzelfde kaliber wapen gepleegd."

Of het pistool geladen was, weet vader Johan overigens niet. "Het was behoorlijk zwaar, maar totaal doorgeroest. Wij hebben daar verder niet mee geprutst. Nee, ook die schietinstructeur niet. Zodra duidelijk was dat het om een echt wapen ging, hebben we meteen de politie gebeld."

Bescheiden bijdrage

De politie heeft intussen bevestigd dat het opgeviste wapen nu wordt onderzocht. "Ik neem aan dat ze het vooral vergelijken met de kogels die destijds bij dit misdrijf zijn aangetroffen", aldus vader Johan.

Intussen wacht de familie in spanning af. "Dat zou toch wat zijn: als dit inderdaad het moordwapen blijkt", zegt de vader. "Kijk, voor ons is dit feitelijk gewoon een spannend vakantieavontuur. Maar als we op deze manier een bescheiden bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van deze tien jaar oude moord... Dat zou voor de nabestaanden van grote betekenis zijn."

'Idee is al erg genoeg'

En als blijkt dat het niet het moordwapen is? Zou de familie van de 'wapenvissers' het pistool - uiteraard onklaar gemaakt - dan eventueel terug willen?

"Nee, geen sprake van. Die jongens hebben daar gewoon mee rondgelopen toen we nog dachten dat het nep was. Dat idee is al erg genoeg. Ik wil dat ding beslist niet thuis hebben."

Moordzaak uit 2009

Bij de spraakmakende moord werd vader Jurrie destijds doodgeschoten, terwijl moeder Marrie niet alleen door kogels werd geraakt maar ook nog eens met een mes werd bewerkt. De slachtoffers stonden plaatselijk bekend als uiterst aimabele mensen die geen vijanden hadden.

In deze zaak is de jongste zoon destijds langere tijd vastgehouden, maar hij is intussen geen verdachte meer.