Jeroen Krabbé komt met 'paradijselijke' schilderijen naar Zwolle

Krabbé bezocht in 2018 de eilanden voor de tv-serie Krabbé zoekt Gaugain. Dat resulteerde in twaalf schilderijen van landschappen en zeegezichten. Het is niet de eerste keer dat de acteur en kunstschilder met zijn werk in Museum de Fundatie exposeert. In 2008 was dat voor het eerst met een grote overzichtstentoonstelling.

Grand Riviere Baie Martiniq (Foto: Museum de Fundatie)

Naast Gedroomde paradijzen worden er later in het jaar, op 5 december, drie series die eerder in het museum te zien waren opnieuw tentoongesteld. Ter gelegenheid van Krabbés 75ste verjaardag zijn De ondergang van Abraham Reiss (2010), Dum Vivimus Vivamus (2013) en Het late licht (2017) in Kasteel het Nijenhuis in Heino/Wijhe nog een keer te bezoeken.