Sanderink moet ex twee ton betalen na aantijgingen over fraude

Om te voorkomen dat Sanderink in de toekomst toch weer zijn beschuldigingen herhaalt, legde de rechter bovendien een nieuwe, hogere dwangsom op. Daarbij gaat het om 10.000 euro per dag, wat kan oplopen tot maximaal 500.000 euro.

De dwangsom is de zoveelste procedure in het langslepende juridisch gevecht, waarin de vroegere geliefden Sanderink (70) en Van Egten (65) verwikkeld zijn geraakt.

Rectificatie

In deze specifieke rechtszaak draait het allemaal om de rectificatie, waartoe Sanderink in een eerder stadium was veroordeeld.



De rechter had in die procedure geoordeeld dat Sanderink zijn beweringen moest terugnemen dat zijn ex fraude zou hebben gepleegd. Als directeur in een van Sanderinks bedrijven zou ze anderhalf miljoen euro naar haar eigen bankrekening hebben weggesluisd, zo beweerde Sanderink.

Steekpenningen

Bovendien zou de ex-vriendin de kwade genius zou zijn achter FIOD-invallen bij zowel zijn bedrijf Strukton als in de woning van Sanderink zelf. De ondernemer zou steekpenningen aan een Saudische prins hebben betaald om zo een order voor een metroproject in Riyad van 1 miljard euro in de wacht te slepen.

Na de fraude-aantijgingen werd Sanderink veroordeeld om binnen een week een rectificatie plaatsen, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro tot een maximum van twee ton.



Beschuldigingen herhaald

In plaats van zich aan de rectificatietekst van de rechter te houden, liet Sanderink een vier pagina’s tellend verhaal plaatsen op de website van zakenblad Quote. Daarin herhaalde hij zijn eerdere beschuldigingen nog eens uitvoerig.

'Ben toch niet gek?'

Sanderink liet tijdens een zitting vorige week, waarin hij de dwangsom aanvocht, op voorhand al weten dat hij er niet over piekert om over de brug te komen. Hij zegt dat hij bewijzen verzamelt, waaruit zou blijken dat er wel degelijk sprake is van fraude door zijn ex. Vervolgens zou hij met een tegenclaim komen die vele malen hoger is. "Ik heb straks veel meer op haar te vorderen dan dat ik nu moet betalen. Waarom zou ik dan betalen? Eerst betalen en dan later zeker bedelen om het terug te krijgen. Ik ben toch zeker niet gek?"

'Slaap niet meer'

Sanderink meldde tijdens de vorige rechtszaak weten dat zijn 6.500 werknemers tellende bedrijf Strukton enorm onder de huidige affaire lijdt. Zo verklaarde hij dat hij al drie maanden bezig is om een accountantsverklaring te krijgen. "Zolang ik die niet heb, krijg ik geen leningen van de banken. Dit is catastrofaal voor mijn bedrijf."



Ook liet hij weten dat de affaire er bij hem persoonlijk flink inhakt. Zo zou hij 's nachts nog amper een oog dicht doen en claimde hij dat zijn rivalen er op uit zouden zijn dat hij opnieuw een hartaanval zou krijgen.

Onterecht ontslag

De ex, Brigitte van Egten, was directeur bij een van Sanderinks bedrijven, maar nadat de twee gebrouilleerd raakten, werd ze ontslagen. Inmiddels heeft de kantonrechter bepaald dat dit ontslag onterecht was.