Magneetvissers die bommen opvisten: "Tijd voor goede voorlichting"

De twee mannen gaan vandaag magneetvissen bij de kleigaten van Smulders in Lonneker, vlakbij de voormalige vliegbasis Twenthe. De kleigaten waren in de Tweede Wereldoorlog een geliefde dumpplaats van oorlogstuig waar de terugtrekkende Duitsers vanaf moesten. Bij de Lonnekerberg vonden de magneetvissers eerder al een vliegtuigbom.

Magneetvissen verboden

Bommen uit de Tweede Wereldoorlog komen nog steeds veel voor. Op de vraag of magneetvissen moet worden verboden, juist vanwege de explosieven, is Angelo heel resoluut: "Nee. Het is een prachtige hobby, maar voorlichting is belangrijk. Je moet weten wat je doet."

Helemaal ongevaarlijk is het dus niet. "Ik denk dat het verstandig is om kinderen onder de zestien onder begeleiding te laten magneetvissen. Voor je het weet leggen ze op hun zolderkamertje een verzameling explosieven aan. Maar als je voorzichtig bent, draagt magneetvissen bij aan de veiligheid. We sporen immers onontplofte explosieven op."

Voorzichtig

Maar hoe weet magneetvisser Angelo of hij een bom aan de 'haak' heeft? "Als ik twee of drie keer wat hards raak, en het heeft de omvang van een granaat of bom, dan word ik voorzichtig."

Angelo vervolgt: "Die twee bommen van de afgelopen tijd heb ik ook heel voorzichtig naar boven gehaald en ik heb meteen de instanties gebeld. Die bij de IJssel lag vier meter van de kant. Het is maar goed dat we hem gevonden hebben."

Minder gevaarlijk

Vandaag is de vangst van Angelo en Dennis minder gevaarlijk. Angelo gaat in een wetsuit het water in, met een staaf gaat hij op en neer in de bodem. Het duurt niet lang of hij raakt wat. Een sleutel. "Niet interessant, maar toch, het kan op meer wijzen."