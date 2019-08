Stichting Weerribben-Wieden: "Nog veel onduidelijk over geld voor Overijsselse natuurparken"

De Stichting Weerribben-Wieden (SWW) reageert gematigd enthousiast op het bericht van minister Carola Schouten dat alle nationale parken in Nederland zes miljoen euro krijgen. "Er is nog veel onduidelijk", schrijft directeur Jurr van Dalen in een reactie.

De beloofde miljoenen moeten in drie jaar over 21 nationale parken in Nederland worden verdeeld, waaronder Nationaal park Weerribben-Wieden en de Sallandse Heuvelrug. Het geld is bedoeld om de parken aantrekkelijker te maken en hun bekendheid te vergroten.

Het is nog onduidelijk hoeveel de Weerribben-Wieden precies krijgt en of het om een eenmalige of structurele bijdrage gaat. Daarnaast is niet bekend waar het geld aan moet worden uitgegeven, aldus directeur Van Dalen.

Vanuit de regio

Het bedrag moet worden aangevuld met cofinanciering vanuit de regio, gaf de minister aan in haar brief. Maar Van Dalen moet dat nog maar zien: "Daarvoor zijn nu nog geen toezeggingen binnen."

Als het geld over de 21 parken evenredig wordt verdeeld, krijgt de Weerribben-Wieden jaarlijks voor een periode van drie jaar een kleine ton van het Rijk. "We zien praktische mogelijkheden om dat geld goed te besteden, maar dan denken we in de eerste plaats aan betere bewegwijzering in het gebied."

Maar Van Dalen ziet nog meer mogelijkheden, zoals betere aanlegsteigers en goede monitoring van de bezoekers.

Zinvol besteden

Ondanks de onduidelijkheid is Van Dalen wel blij met het geld. "Fantastisch dat het Rijk geld beschikbaar wil stellen, nu is het zaak dat zinvol te besteden."