N35 vrijdagavond weer open na werkzaamheden

Gisteren hield de BAM nog een slag om de arm: langdurige regenval zou nog roet in het eten kunnen gooien. Maar dat is dus niet het geval, de weg gaat vrijdagavond open.

En dat ondanks het warme weer van vorige week. "We hebben de werktijden aangepast, waardoor werknemers in lagere temperaturen werkten. Ook hebben we gezorgd voor genoeg frisdrank, en ijsjes", vertelt Christian Holterman van de BAM.

Door de werkzaamheden moesten reizigers rekening houden met maximaal een half uur extra reistijd, maar er was nauwelijks sprake van extra vertragingen. "Het is vakantietijd, dus de hoeveelheid verkeer op de weg is laag."

Bekijk hieronder dronebeelden van de werkzaamheden aan de N35

Werkzaamheden

Sinds maandag 15 juli is de weg in etappes dicht. Eerst werd er gewerkt tussen Mariënheem en Haarle, daarna tussen Nijverdal en Wierden. Ook de tunnel was afgesloten voor onderhoud.

Het wegdek is door een geluiddempende asfaltlaag vervangen. Ook zijn glasbolreflectoren in de weg en reflectorschildjes en -paaltjes naast de weg geplaatst. Op die manier moet de rijbaanscheiding duidelijk zijn. Zo wil Rijkswaterstaat voorkomen dat weggebruikers via de berm naar de parallelweg rijden.