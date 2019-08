De pipowagen van Ruud: "Ik ga waar de wind mij heen stuurt"

The man himself! (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost)

Zo'n tien jaar geleden ging Ruud met pensioen nadat hij jarenlang schipper en conciërge was geweest. "Het was altijd al een droom van me om een reizend bestaan te leven en toen ik met pensioen ging, besloot ik om de stoute schoenen aan te trekken en er vol voor te gaan." Zo gezegd zo gedaan, want Ruud kocht een muilezel, kocht zijn hondje Rob uit het asiel en kocht Truus, de kip waar hij dagelijks twee eieren van krijgt.

Toch trekt Ruud niet het hele jaar door ons land, want daar is het in de winter te koud voor. "In de winter trek ik mij terug in mijn huisje die ik heb gekocht en geniet ik van de warmte, het kan namelijk best koud worden 's nachts in mijn wagen." De dieren verzorgt hij in de winter ook zelf en het ontbreekt ze dan aan niks.

Zijn dagelijkse voedsel weet Ruud bij elkaar te verzamelen door orgel te spelen . "Zo verdien ik de dagelijkse kost. Daar kan ik dan 's avonds weer eten van kopen voor mij en de dieren."

Waar hij nu naar toe gaat? Dat weet Ruud nog niet. "Waar de wind me brengt en waar het hart het wilt."