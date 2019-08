Creatief met maïs: het maïsdoolhof in Fleringen

Een licht briesje, een temperatuur van zo'n 22 graden en geen regen: het zijn de perfecte voorwaarden om je dag door te brengen in het maïsdoolhof. En dat is te zien, want het loopt storm aan de Oldenzaalseweg in Fleringen. "Wanneer mensen uit het maïsdoolhof komen, kunnen ze een bosje bloemen plukken in onze pluktuin. Daarnaast kunnen de kleinsten onder ons voetballen, op speelgoedtrackers rijden en op de trampoline springen", zegt Jacqueline van het doolhof.

Nadat bezoekers zich hebben aangemeld bij de balie krijgen ze twee opties: de kinderspeurtocht óf de speurtocht voor volwassenen. Wij maakten de verstandige keuze om voor de kinderspeurtocht te gaan. Wanneer je alle opdrachten weet te voltooien kom je uit in het midden van het doolhof en kun je prachtig uitkijken op het complete maïsveld.

Vastberaden stapte Expeditie Oost het doolhof in, om er uiteindelijk na drie opdrachten achter te komen dat we de helft gemist hadden. Met een mix van schaamte en teleurstelling stapten wij het doolhof weer uit om aan een pienter kind te vragen hoe het wel moet. "Het woord museum had eruit moeten komen, en je had zes opdrachten moeten voltooien in plaats van drie." U leest het, de vinger werd al snel op de zere plek gelegd.

Ondanks onze dappere, mislukte poging is het een aanrader om hier eens een kijkje te nemen. Een plek waar je inzicht en kennis worden getest.