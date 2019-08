Beter voor het milieu én voor de portemonnee: een hergebruikte grafsteen

"Ik ben heel lang eindverantwoordelijk geweest voor het beheer van begraafplaatsen en ik heb altijd met lede ogen aangezien wat er met die grafstenen gebeurde", vertelt Bakkenes.

"De stenen worden verwijderd, in de container gedeponeerd en vervolgens gaan ze naar de steenbreker." Het puin wordt gebruikt onder wegen en dijken. Dat moest toch anders kunnen, vond Bakkenes. En dus werd Denuo opgericht, de Latijnse naam voor 'opnieuw'.

Meer aanbod dan vraag

Ook de Deventer Steenhouwerij geeft oude grafstenen een nieuwe kans. Tom Lamers en zijn vrouw Irma Schreurs hebben zich aangesloten bij de stichting Circle Stone. Nabestaanden kunnen via die stichting een gerecyclede grafsteen kopen, die door de Deventer Steenhouwerij helemaal naar wens wordt aangepast.

Helaas loopt het nog niet echt storm, zegt Schreurs. "We zouden willen dat er meer vraag naar was, want op dit moment hebben we meer aanbod dan vraag. Ik hoop dat daar verandering in komt."

Taboe

Gloednieuwe stenen worden kant-en-klaar, en vooral goedkoop, geïmporteerd uit lagelonenlanden als China en India. Een steenhouwer hoeft daar weinig meer aan te doen. Daardoor aarzelen bedrijven om mee te doen.

Maar ook nabestaanden twijfelen over de aankoop van een tweedehands grafmonument. Schreurs: "Er rust nog een beetje een taboe op. De aankoop van een grafsteen is erg emotioneel en persoonlijk. Mensen vinden het gek dat zoiets hergebruikt wordt."

Miljoenen jaren oud

En dat is jammer, vindt ook Bakkenes. Graniet, waar veel grafstenen van gemaakt worden, is al miljoenen jaren oud. "En die stenen zijn geweldig geschikt voor hergebruik."

Daarnaast is het beter voor het milieu om oude grafstenen om te vormen tot nieuwe, ook al is niet elke steen geschikt. Te oude stenen kunnen niet worden verwerkt en Belgisch hardsteen gaat scheuren.

Niet lucratief

Ook voor de Deventer Steenhouwerij is de recycling van gebruikte grafmonumenten niet lucratief. Schreurs: "Wij maken oude stenen opnieuw klaar voor mensen met een kleine portemonnee. Zij hoeven niet het volle pond te betalen, want dat is al betaald."

"Het is voor onze omzettechnisch dus totaal niet interessant, maar het is vooral een sociale en milieubewuste keuze."

Meer over 'tweedekans' grafmonumenten en het ruimbeleid van gemeenten? Luister zondag 4 augustus naar Hoogtij.