Ongediertebestrijders zijn druk door wespenoverlast, maar het ergste moet nog komen

Ongediertebestrijders in de regio hebben extra materiaal en mensen ingezet om de verwachte wespenplaag in augustus aan te kunnen. De verwachting is dat de komende weken de overlast extreme vormen gaat aannemen.

Directeur Rein Jonker van Insektokill: "We zijn het oudste bestrijdingsbedrijf in Nederland en ik liep al als kleine jongen mee, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. En later in augustus, als de wespen klaar zijn met het bouwen van de nesten en suikers nodig hebben, dan wordt de overlast alleen maar erger. Maak de borst maar nat."

Kinderen durven de tuin niet in

In de tuin van een woning in Enschede-Zuid staat een man. Hij kijkt naar een niet aflatende stroom wespen die af en aan vliegen. In een hoekje bij zijn schutting, precies bij de achterdeur. "De kinderen zijn al een aantal keer gestoken en durven de tuin niet meer in. Het is echt heel vervelend."

De ongediertebestrijder bekijkt het eens goed en laat een gifspuit aanrukken. "Het gaat om de koningin, die moet eraan. We spuiten een giftig poeder in het nest en de werksters nemen dat mee naar binnen. Als de koningin daarmee in aanraking komt, is het gebeurd. Dan is het nest ook verleden tijd."

De wespenplaag komt waarschijnlijk door de warme zomer en zachte winter van vorig jaar. Daardoor zijn er extra wespen die nu aan nesten bouwen. En volgens Jonker is het warme weer ook een oorzaak van de overlast. "Net als mensen raken wespen dan wat geïrriteerd, gedragen zich agressiever en steken sneller."

'Niet zelf experimenteren'

Hij raadt af zelf te gaan experimenteren als er overlast is van een wespennest. "Ik zie vaak dat nesten worden dichtgeplakt of zelfs dichtgekit. Dat heeft geen zin, ze vreten zich wel weer een weg naar buiten. Ik heb meegemaakt dat iemand benzine in een spouwmuur goot om een wespennest naar de andere wereld te helpen. Een vuurtje erbij en dan lukt het wel, maar dan brand je hele huis af. Ik raad aan: als je er geen last van hebt, lekker laten zitten."

Mocht je er wel last van hebben, dan heeft Jonker één tip. "Bel de woningbouwvereniging of een erkend bedrijf om het aan te pakken. Want geloof me, een heel wespennest achter je aan is echt levensgevaarlijk."