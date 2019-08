Dodelijk virus ontdekt op Sallandse Heuvelrug: mogelijk massale diersterfte

"Vorige week vond ik een paar dode kikkers in een kleine poel en heb gelijk besloten ze direct te laten onderzoeken", vertelt Ruben Vermeer, boswachter van Natuurmonumenten. "Vandaag is mijn vermoeden door het laboratorium bevestigd."

Grote gevolgen

Het virus kan voor driekwart van elk diersoort fataal zijn. "Ik maak me dan vooral zorgen om de kamsalamander. Daarvan hebben we er niet veel meer en die kunnen er aan onderdoor gaan." De kamsalamander staat op de rode lijst als kwetsbaar en is een beschermde diersoort.

Hoe het virus op de Sallandse Heuvelrug terecht is gekomen, is niet duidelijk. "Mogelijkerwijs heeft iemand zijn terrarium hier geleegd. We hebben in het gebied ook een Alpenwatersalamander gevonden, die hier normaal niet voorkomt. Het zou goed kunnen dat het virus op die wijze hier terechtgekomen is."

Ranavirus in Overijssel

Het is niet de eerste keer dat amfibieën in Overijssel getroffen worden door het virus. Bij een grote uitbraak in 2010 kwam het ook voor in de Noord-Overijssel. Vermeer denkt niet dat het virus in andere gebieden terechtkomt. "Er zijn te weinig verbindingen voor amfibieën tussen de poel waar we hem gevonden hebben en andere natuurgebieden in Overijssel."

Het virus is niet overdraagbaar op de mens.