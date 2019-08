'Dienstpistool-afpakker', die beroemd werd met Dumpert-filmpje, verblijft illegaal in ons land

Het incident met het dienstpistool werd gefilmd en via Dumpert volop bekeken (Foto: iStock)

Een minderjarige 'pistool-afpakker' is donderdagmiddag door de Almelose rechtbank veroordeeld tot zes maanden jeugddetentie. De jongen werd 'beroemd' nadat een filmpje op Dumpert verscheen. Daarin was te zien hoe hij kans zag het dienstpistool afhandig te maken van een agent, waarna hij met het wapen liep te zwaaien. De jongen verblijft illegaal in Nederland, zo blijkt uit het vonnis.

Aanleiding tot dit spraakmakende incident vormt de diefstal van een blikje van het energiedrankje Red Bull en een pakje kauwgom.

Achter gesloten deuren

Omdat de jongen minderjarig is, werd zijn strafzaak twee weken geleden achter gesloten deuren behandeld. Uit het vonnis blijkt dat de jongen momenteel in een justitiële jeugdinrichting in Limburg verblijft.

Ook wordt duidelijk dat jongen is uitgeprocedeerd, waarop hij is ondergedoken in de illegaliteit.

Uit het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat "de kans op herhaling hoog wordt ingeschat aangezien de verdachte geen recht op verblijf in Nederland heeft", zo meldt de rechtbank, waarop eraan wordt toegevoegd dat het gevaar bestaat dat hij andermaal in de illegaliteit verdwijnt.

Door het lint

Nadat de jongen begin april in een supermarkt aan de Vriezenveenseweg in Almelo op heterdaad was betrapt bij de diefstal van Red Bull en het pakje Mentos-kauwgom probeerde het winkelpersoneel hem aan te houden.

Op het moment dat ze hem tegen de grond werkten, ging de knaap door het lint en probeerde hij zichzelf te verwonden door hard met zijn hoofd op de grond te slaan.

Gericht op supermarktmedewerker

Gealarmeerde agenten probeerden hier een eind aan te maken door hem overeind te trekken. De jongen verzette zich daarbij hevig en wist op een gegeven moment het dienstwapen uit de holster van een van de politiemensen weg te grissen.

Vervolgens begon hij daarmee te zwaaien en richtte het op een van de hevig geschrokken supermarktmedewerkers. Daarop werd hij door de agenten overmeesterd en in de boeien geslagen. Het incident was met een mobieltje gefilmd en werd vervolgens razendsnel via de sociale media verspreid.

Oefenstof voor politie

Na het incident stelde de politie een onderzoek in hoe het heeft kunnen gebeuren dat de jongen het dienstpistool te pakken kon krijgen. Een politiewoordvoerder laat weten dat er naar aanleiding van het voorval vanzelfsprekend is gesproken met de betrokken agent. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in de oefenstof van de Integrale Beroepsvaardigheidstraining (IBT).

"Op de IBT is het voorval gereconstrueerd en zijn er lessen getrokken uit hoe je in vergelijkbare omstandigheden je het best kunt opstellen en het wapen kan afschermen. Dit wordt meegenomen in het lesprogramma van het IBT", aldus de zegsman.