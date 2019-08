Theatergezelschap De Italianen viert vijfjarig jubileum met nieuwe voorstelling

In Tavola della Famiglia vertellen Enrico, Amadeo, Massimo en Federico het verhaal van hun grootvader, die met zijn gitaar op de rug de deur achter zich dicht trok om in het grote onbekende zijn geluk te zoeken.

De Italianen

Hoewel de naam anders doet vermoeden, zit er weinig mediterraans bloed in De Italianen. Het theatergezelschap bestaat uit zeven mannen en is in 2014 ontstaan op ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle. De Italianen debuteerden dat jaar op het Stadsfestival en keren na vijf jaar terug naar de plek waar het allemaal begon.

"Binnen het gezelschap leefde de wens om het vijfjarig bestaan op een bijzondere manier te vieren. Toen we begin mei van Zwolse Theaters een uitnodiging kregen om naar een meeting over het Stadsfestival te komen, diende zich een kans aan die we graag wilden pakken", aldus de heren.

Stadsfestival

Het gezelschap diende een plan in bij de organisatie en werd geselecteerd om een nieuwe voorstelling te ontwikkelen. "We speelden er vijf jaar geleden ons allereerste optreden en hebben er sindsdien bijna elk jaar gestaan, waardoor het voor ons een speciale plek is geworden. De

eerste repetities zijn ondertussen geweest en we kijken erg uit naar de twaalf voorstellingen die we gaan spelen."

Stadsfestival Zwolle vindt plaats op 6, 7 en 8 september.