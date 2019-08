PEC Zwolle wil de weg omhoog weer inslaan: "Erin blijven is niet genoeg"

De Zwollenaar keerde deze zomer terug bij de club waar hij doorbrak, maar zag PEC Zwolle het afgelopen seizoen geregeld spelen: "Vorig jaar was een seizoen van ups en downs. We gaan ervan uit dat er nu wat meer stabiliteit in komt en dat we niet angstvallig naar beneden hoeven te kijken. We willen meer. Op welke plek we verwachten te eindigen is nu nog moeilijk te zeggen, maar we willen in ieder geval omhoog."

Gehavend

PEC staat wel gehavend aan de competitiestart: verdedigers Kenneth Paal en Sam Kersten zijn geschorst, terwijl Bram van Polen, Thomas Lam en Mike van Duinen langdurig zijn uitgeschakeld. Ook voor Vito van Crooij komt het duel met Willem II waarschijnlijk te vroeg. De vleugelaanvaller heeft een kwetsuur aan zijn buik en trainer John Stegeman gaat morgen pas kijken of Van Crooij tot de wedstrijdselectie kan behoren.

Oordeel

Het belang van de openingswedstrijd is bij PEC Zwolle bekend. Reijnen: "Als je het goed doet, spreken de mensen gelijk vol lof en denkt iedereen dat het iets moois gaat worden dit seizoen. En verlies je hem, dan wordt er al heel gauw gezegd: het kon wel eens heel lastig worden. Er hangt gelijk al zo'n oordeel van af. Maar daar moeten we niet voor weglopen."

