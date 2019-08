Dicky Woodstock gaat vlekkeloos van start ondanks protest zwientie tikken

Vijf dierenwelzijnorganisaties vroegen deze week in een brief aan het college van Steenwijkerland om het zwientie tikken te verbieden. Ze maken zich zorgen om het dierenwelzijn en om de verspreiding van dierziekten.

Gelijk van de rechter

Bij het zwientie tikken liggen een paar varkens in een grote modderplas. Per ronde moeten vier geblinddoekte deelnemers proberen een varken te tikken. Voor organisator Henk Kranendonk van Dicky Woodstock is dit protest niet nieuw. Jaren geleden stond hij al eens tegenover dierenwelzijnclubs voor de rechter. Die oordeelde toen dat er geen sprake was van dierenmishandeling.

De dieren worden niet opgejaagd en ook niet gevangen. "Wij zijn een nuchter volk, we komen van het platteland hier in de Kop van Overijssel. Ik snap best dat mensen hier soms een andere mening over hebben, maar dit is echt absoluut niet dieronvriendelijk. Mensen, wij gaan echt goed met die dierties omme", zegt Kranendonk.

Tekst gaat verder onder de video

'Kleine broertje van Zwarte Cross'

Het bekende festival in de Kop van Overijssel wordt gezien als een kleinere versie van het festival Zwarte Cross in de Achterhoek. Maar Dicky Woodstock was er eerst. Het verhaal gaat zelfs dat Dicky Woodstock de inspiratie was voor de Zwarte Cross.

Kranendonk vindt het wel vleiend dat zijn festival zo wordt genoemd. "Het is inderdaad zo dat Jovink en de Voederbietels hier twintig jaar terug hebben opgetreden en toen ook zoiets wilden opzetten. Ik heb zoveel respect voor wat ze daar hebben opgebouwd. Dat dan wordt beweerd dat Dicky Woodstock het broertje van is, maakt mij weinig uit."

Gevarieerd programma

Dicky Woodstock gaat vanavond van start met optredens van onder meer The Hollies, Wulf, Rose Tattoo en de Jeugd van Tegenwoordig. Vrijdag staan de Nederrockers Old Ni-js, Bökkers en Mooi Wark op het hoofdpodium. Vrijdag is Golden Earring de grote publiekstrekker.

Verder zijn er overdag kinderspelen, trekkertrek-wedstrijden en zaterdag het Zwientie tikken.