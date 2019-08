Touringcarbedrijf in Nieuwleusen wil met overname Noord-Holland veroveren

Touringcarbedrijf in Nieuwleusen hoopt met overname voet aan grond te zetten in Noord-Holland (Foto: Facebook Gebo Tours)

Touringcarbedrijf Gebo Tours in Nieuwleusen neemt het Noord-Hollandse bedrijf Peereboom Touringcars over. Met de overname wil Gebo Tours letterlijk en figuurlijk voet aan grond zetten in de Randstad.

Het bedrijf uit Nieuwleusen heeft ook een vestiging in Harderwijk. Gebo Tours is gespecialiseerd in busverhuur, verzorgde schoolreizen en groepsdagtochten. Het touringcarbedrijf leidt zelf chauffeurs op.

Groei in Amsterdam

Directeur Erik de Roo van Gebo Tours is blij met de overname. "Hierdoor is ons bedrijf beter in staat om een landelijk netwerk op te bouwen. Daardoor kunnen we een betere landelijke dekking realiseren."

Het touringcarbedrijf hoopt daarmee voet aan grond te zetten in Noord-Holland en vooral te groeien in Amsterdam.

Overname

Door de leeftijd van de directeur van Peereboom Touringcars en het gebrek aan bedrijfsopvolging, werd gezocht naar een overnamekandidaat. Die is dus gevonden in Gebo Tours. Voor de medewerkers van het Noord Hollandse bedrijf verandert er weinig. De zeventig medewerkers blijven er werken en het bedrijf houdt dezelfde naam. In totaal heeft Peereboom Touringcars 35 bussen.