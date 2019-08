Politie: wie weet meer over zakken met resten vermoorde Steenwijker?

De politie is op zoek naar tips over de zakken waarin de menselijke resten van de vermoorde Steenwijker Halil Erol werden gevonden. Zo wil ze weten waar de zakken oorspronkelijk voor gemaakt zijn en wie er ten tijde van de moord, in 2010, over dat soort zakken beschikte.

Erol verdween negen jaar geleden. Hij zou op de dag van zijn vermissing samen met zijn ex-vrouw, kinderen en toenmalige bewoners in een huis aan de Jan Sluytersstraat geweest zijn. Een dag later werd de auto van de Steenwijker brandend gevonden in het Groningse Haren.

Zakken

Een aantal van Erol zijn ledematen werd een week later ontdekt in een polyester zak in de Steenwijker Aa in Eesveen, net buiten Steenwijk. Drie jaar later vonden twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde in Wanneperveen de romp van het slachtoffer in zo'n zelfde zak.

De politie heeft nooit kunnen achterhalen waar de polyester zakken vandaan komen. En dus roept ze het publiek op mee te denken. De zandkleurige zakken zijn 53 centimeter breed, 140 centimeter lang en hebben een klittenbandsluiting aan de bovenzijde.

Toen de romp werd gevonden, werden ook een judopak en dekbedovertrek aangetroffen. De politie heeft ook daar nog vragen over. Voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak is een beloning van 15.000 euro beschikbaar.

Aanhouding

Een Meppeler is vorige maand aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Halil Erol uit Steenwijk. Vandaag werd bekend dat hij de komende twee maanden in voorarrest blijft.