Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: 'Dramatisch kwartiertje FC Twente'

Begint PEC Zwolle nu wel goed aan het seizoen? Spoelt FC Twente de slechte herinneringen aan het eerste duel met PSV weg? En vallen er weer veel doelpunten bij Heracles - sc Heerenveen?

PEC Zwolle – Willem II: angstgegner

De fans van PEC Zwolle zijn de laatste drie thuisduels tegen Willem II niet verwend. Twee nederlagen (2-3 en 0-1) en een bloedeloze 0-0. Vorig seizoen begon PEC, ook thuis, met een 2-3 nederlaag tegen Heerenveen. Het was de inleiding voor een dramatische start van het seizoen. Na drie speelronden stond PEC zelfs helemaal onderaan.

De assistent-trainer van PEC, Henry van der Vegt, staat in een illuster rijtje met een verleden bij zowel de Zwollenaren als de Tilburgers. Net als Jaap Stam en Bert Konterman. En Co Adriaanse, als trainer. Ook in de huidige PEC-selectie zit een speler met een Willem II-verleden: Darryl Lachman.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur.

FC Twente – PSV: in een kwartier geslacht

FC Twente is terug in de eredivisie en treft meteen titelkandidaat PSV. De eerste keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden, was in de laatste speelronde van het seizoen 1965/66. En nooit kreeg FC Twente in eigen huis een groter pak slaag van de Eindhovenaren dan toen.

FC Twente kwam zelfs voor en bij rust leek er nog niet zoveel aan de hand met 1-1 op het scorebord in het Diekmanstadion. Maar in de rust besloot FC Twente dat het seizoen was afgelopen. PSV liep in een kwartier weg naar 1-6. Het werd uiteindelijk 1-7. Willy van der Kuylen, nog altijd topscorer van de eredivisie aller tijden, was goed voor vier treffers.

Aftrap: zaterdag 20.45 uur

Tekst gaat verder onder de foto

De Sportkroniek over FC Twente - PSV in 1966 (Foto: Sportkroniek)

Fotograaf: Sportkroniek De Sportkroniek over FC Twente - PSV in 1966

Heracles – Heerenveen: doelpuntenfestival

Zet de Almeloërs en de Friezen tegenover elkaar en er is een grote kans op veel doelpunten. Zo ook op die oktoberdag in 2012. Toen het duel was uitgeraasd, had Heracles er zes gemaakt en Heerenveen drie.

Grote man bij Heracles was Ninos Gouriye, hij maakte een hattrick. Huiskamervraag: waar is de Hengeloër gebleven? Antwoord: tegenwoordig is hij clubloos. Hij tekende twee jaar geleden bij het Deense Vendsyssel FF, promoveerde naar het hoogste niveau, maar jongstleden april werd zijn contract ontbonden.

Aftrap: zondag 12.15 uur