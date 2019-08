Familiebedrijf Boode in Bathmen na 170 jaar in andere handen

Bathmenaren Michiel Bouwens en Daniëlle Nesselaar nemen de zaak over van Anke Jansen en Paul Klösters. Bouwens informeerde een aantal maanden geleden naar de mogelijkheid om het bedrijf te kopen.



"Voordat deze vraag van Michiel kwam, hadden we er in de afgelopen jaren al een aantal keren over nagedacht hoe de toekomst van Boode er uit zou kunnen zien. De combinatie van restaurant, catering, uitgaan en allerlei feesten vereist veel aandacht en energie. Ik heb dat de afgelopen 25 jaar, en Anke al haar hele leven, met ongelofelijk veel plezier gedaan. Maar we beseffen ons ook heel goed dat we deze onregelmatigheid en hectiek niet tot in lengte van dagen volhouden", vertelt Paul Klösters op de Facebookpagina van EnjoyBoode.

170 jaar lang familiebedrijf

Met de verkoop komt er een einde aan de bijna 170 jaar dat Boode een familiebedrijf was. Vooral voor Anke was dit een moeilijke stap. "Ik ben hier geboren. Dat ik het bedrijf in Bathmen van mijn ouders zou overnemen, wist ik al toen ik nog een klein meisje was. Onze zoon kiest daar niet voor en die keuze begrijpen en respecteren we van hem. Door de verkoop stopt ons familiebedrijf, maar gelukkig hebben we in Michiel en Daniëlle waardige opvolgers die Boode in Bathmen gewoon laten voortbestaan."

De nieuwe eigenaren zijn geen vreemden in de horecawereld. Bouwens: "Vanaf mijn achttiende heb ik tien jaar in de horeca gewerkt. Hierna ben ik een IT-bedrijf gestart, dat erg succesvol is. Hiervan ben ik nog steeds eigenaar. Maar de horeca bleef trekken." Samen met een compagnon is Bouwens ook eigenaar van Hotel Hof van Gelre en Hotel Bon’Aparte in Lochem. Nesselaar werkt inmiddels al 21 jaar in de horeca en heeft veel ervaring opgedaan in diverse horecabedrijven en leiding gegeven bij diverse restaurants.



'Karakter blijft behouden'

Tussen de oude en de nieuwe eigenaren was er direct een goede klik. "Boode is een prachtig bedrijf en we vonden het belangrijk dat het karakter daarvan behouden zou blijven. Dat was voor Anke en Paul ook een belangrijke voorwaarde om met ons in zee te gaan", zegt Bouwens.



"We gaan door met het succesvolle concept van Boode in Bathmen. Het enige dat we op korte termijn veranderen, zijn de openingstijden van de Brasserie. Deze gaat namelijk ook weer tijdens de lunch en op zondag open", aldus Nesselaar. "Alle reserveringen en boekingen in de agenda worden volledig door ons overgenomen met de van Boode bekende service en kwaliteit. En ook de roze muntjes blijven we gebruiken."



'Niet stilzitten'

Jansen en Klösters nemen weliswaar afscheid van hun bedrijf in Bathmen, ze blijven ondernemen met hun gastrolounge St. Tropez aan de Brink in Deventer en het eerder in mei van dit jaar geopende St Maxime aan de Nieuwe Markt. "We gaan niet stilzitten, maar proberen wel wat meer te ontspannen", zeggen Jansen en Klösters.