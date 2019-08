Grondlegger Hein te Riele neemt optimistisch afscheid van Deventer Boekenmarkt

Bij zijn vertrek is hij vol overtuiging over een goede toekomst van zijn kindje, dat hij na 31 afleveringen loslaat. "Ik heb heel veel vertrouwen in twee fantastische opvolgers (Anjo de Bont en Erik-Jan Post, red.). Een goede Boekenmarkt hangt niet alleen van Hein te Riele af."

Europa's grootste

De Deventer Boekenmarkt, officieus de grootste boekenmarkt van Europa, groeide in drie decennia onder leiding van Te Riele uit tot een evenement met landelijke allure. Het geheim daarvan? Drie pijlers zegt Te Riele: "Goede boekhandelaren, een strakke organisatie en het decor en het enthousiasme van de hanzestad Deventer."

Maar in dit digitale tijdperk, waarin e-readers terrein blijven winnen, staan boek en boekenmarkt toch onder druk? Te Riele: "Nee, dat denk ik niet. Vanuit de lokale boekhandel heb ik net gehoord dat de verkoop van boeken weer duidelijk groeit. Mensen willen weer een boek. Het boek, nieuw of nostalgisch, blijft. Ik zie daarom zeker een goede toekomst voor boek en boekenmarkt."

Loat goan

Wat Te Riele nu rest, is het goed volbrengen van zijn laatste editie van de Deventer Boekenmarkt. En volgend jaar tijdens de 32e editie, wat doet Te Riele dan? "Het kan zijn dat ik hier dan rondloop, of weg ben, of tijdelijk in een klooster zit. Maar ik ben niet op vakantie, want daar heb ik een hekel aan. Ik zeg: gewoon loslaten, loat goan."