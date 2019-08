Origineel manuscript Huttenkloas in vitrine bij bierbrouwer

De manuscripten van het boek over de roemruchtige misdadiger uit de achttiende eeuw doken deze week op in Goor. In 1957 verscheen het boek, geschreven door jonkheer Frits van Coeverden. Eigenaar Gerrit Verdriet kreeg diverse geïnteresseerden aan de telefoon, maar koos voor de ambachtelijke bierbrouwer. "Ze waren erg enthousiast en daar had ik het beste gevoel bij." Verdriet geeft de geschriften in bruikleen. "Zo kunnen ook anderen er in de toekomst gebruik van maken."

De brouwerij is er blij mee. Harmsen: "Volgend jaar bestaan we twintig jaar, dan gaan we die manuscripten zeker gebruiken. Hoe? Dat weten we nog niet. Het ging allemaal heel snel deze week. Ze liggen nu mooi in een vitrine en gaan een onderdeel vormen van de rondleidingen die we geven."





De vitrine waarin de manuscripten te bewonderen zijn (Foto: RTV Oost)