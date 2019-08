Kristoffer Peterson voor drie jaar naar Swansea

Kristoffer Peterson wordt in Wales herenigd met trainer Steve Cooper die hem ook al trainde in de jeugd van Liverpool. "Het was in mijn keuze belangrijk om te kiezen voor een club waar ik het vertrouwen van de trainer zou krijgen", zegt Peterson tegenover media van Heracles Almelo. "Voor mij is het een droom om weer terug te keren in Engeland."

Na Adrian Dalmau en Brandley Kuwas heeft Heracles Almelo met Kristoffer Peterson nu dus ook zijn derde aanvaller van vorig seizoen verkocht. In januari 2017 kwam Peterson over van FC Utrecht waarna hij in Almelo in totaal 81 competitiewedstrijden voor Heracles speelde, daarin scoorde hij 23 keer.

Kristoffer Peterson kende met name vorig seizoen een uitstekend jaar in Almelo. Met twaalf doelpunten en zes assists had hij een belangrijk aandeel in de zevende plaats van Heracles in de eredivisie. Hij maakte bovendien zijn debuut in het nationale elftal van Zweden.

Peterson had in Almelo nog een contract tot het eind van dit seizoen.