Theater de Meenthe succesvol met eigen producties: 'Wardenier' gaat op reis

Het Mysterie Wardenier is een musical over het tragische leven van boerenzoon Johannes Wardenier uit Steenwijkerwold, die in 1934 de brandstofloze motor uitvond. Of toch niet? De voorstelling was in mei dit jaar vijf keer uitverkocht en is deze week opnieuw te zien in Steenwijk.

Erkenning

Volgend jaar is het stuk ook te zien in Wolvega, de afspraken daarover zijn zo goed als rond. Dat is dan de eerste keer dat een eigen productie van de Meenthe wordt aangekocht door een ander theater. Het is een erkenning voor de kwaliteit van het stuk, vindt theaterdirecteur Han Evers.

repetitie van Het mysterie Wardenier (Foto: RTV Oost)

Evers verwacht dat binnenkort meer eigen producties het land in gaan. Bijvoorbeeld de musical 'Razzia", die in mei 2020 wordt opgevoerd. Dit is het verhaal van de grote razzia in 1944 in de Noordoostpolder, toen de bezetters op één dag duizenden arbeiders en onderduikers oppakten. Succesvol Evers is met de Meenthe al meer dan tien jaar bezig met eigen producties. Sinds drie jaar doet hij dat in een aparte productiemaatschappij, naast de reguliere voorstellingen. Die was onder meer verantwoordelijk voor de musical Storm over Beulaeke, de meest succesvolle voorstelling van de Meenthe tot nu toe met 11.000 bezoekers. Storm over Beulaeke in het theater (Foto: RTV Oost Jolande Verheij) Voor Evers is het vanzelfsprekend om als theater te vernieuwen en te zoeken naar een breed publiek: "Wij zijn geen speeltje voor de rijken, maar programmeren echt voor iedereen, van jong tot oud, hoog of laag opgeleid. Als mensen die normaal nooit naar het theater gaan wel naar een van onze musicals komen, dan zie je dat de drempel om een keer een andere voorstelling te zien ook lager wordt." Amateurs De streekproducties worden over het algemeen gemaakt door een mix van amateurs en professionals: "De scheidslijn daartussen is vervaagd", ziet Evers, "ik durf wel hardop te stellen; ik heb hier soms betere amateurs dan professionals staan, en dat heeft het publiek ook al een tijdje door. Mensen verwachten gewoon een avond uit en wij als theater moeten daarvoor zorgen". Naar buiten Nog een reden waardoor de Meenthe zo succesvol is, is dat het theater niet meer vastzit aan het rode pluche in de theaterzaal. Het theater maakt ook openluchtvoorstellingen of zoekt andere plekken op als de voorstelling zich daarvoor leent. Storm over Beulaeke werd zes keer in Giethoorn in een weiland opgevoerd. Storm over Beulaeke in de open lucht (Foto: RTV Oost Jolande Verheij) Evers: "Wij zien dat openluchttheaters populair zijn, net als festivals en feesten in steden of weilanden die allemaal tegen theater aan schuren. Dan kun je twee dingen doen: je kan stinkend je best doen om je eigen hut vol te krijgen, of je zegt: ik ga mee in die ontwikkeling. Uiteindelijk gaat het om de inhoud van je voorstelling."