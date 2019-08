Opnieuw acht zorgbureaus door Twentse gemeenten aan de dijk gezet

De Twentse gemeenten hebben de samenwerking met acht zorgbureaus stopgezet. Dit is naar aanleiding van nieuw onderzoek, waaruit blijkt dat de zorgorganisaties niet aan de vereiste criteria voldoen. Los van de ontbonden contracten werd in nog eens tien gevallen een waarschuwing uitgedeeld omdat deze bureaus hun zaken niet op orde bleken te hebben. In de strijd tegen zorgfraude is er deze keer een sociaal rechercheur aan het onderzoeksteam toegevoegd.

De gemeenten in de regio Twente hebben hun krachten gebundeld in het zorgsamenwerkingsverband Samen14. Bij het afsluiten van de contracten met zorgaanbieders wordt gebruikgemaakt van het zogenoemde barrièremodel: dat houdt in dat eerst een contract wordt afgesloten, waarna pas later een uitgebreidere check plaatsvindt.

Zorgcowboys

Met name de regio Twente werd de afgelopen tijd echter veelvuldig opgeschrikt door berichten over 'zorgcowboys'. De zorgondernemers die erin slagen exorbitante winsten op te strijken of zoals de affaire rond het Almelose 'casino-zorgbureau' Victorie, waarvan de directrice vermoedelijk meer dan een miljoen euro heeft vergokt.



Om de zorgfraude een halt toe te roepen, heeft Samen14 het zogenoemde Taskforce Barrièremodel opgezet, waarbij zorgbureaus uitvoerig worden doorgelicht. In de eerste fase leidde dit tot zes opzeggingen van het contract.

Tweede Taskforce

Eind juni is een begin gemaakt met het tweede Taskforce Barrièremodel. Daarbij werden deze keer zeventien zorgbureaus extra onder de loep genomen. Nieuw in deze tweede fase is dat het onderzoeksteam van Samen14 versterking kreeg van een lid van de Sociale Recherche Twente (SRT). Deze functionaris wordt door de SRT tijdelijk gedetacheerd bij Samen14.

Contracten ontbonden

In dit onderzoek stuitte het onderzoeksteam in acht gevallen op een dusdanige situatie dat Samen14 besloot de contracten te ontbinden. "Vervolgens kunnen de zorgbureaus dit eventueel aanvechten", aldus een woordvoerster van Samen14.

Waarschuwing

Los van de ontbonden contracten kregen zorgaanbieders in tien gevallen een waarschuwing dat ze bepaalde zaken moeten verbeteren.

Zeven van de tien gewaarschuwde zorgaanbieders waren al eens eerder gewaarschuwd, maar bleken hun zaakjes nog steeds niet op orde te hebben. In drie gevallen ging het om een nieuwe zorgorganisatie die de wacht werd aangezegd.

Privacy

In het kader van de privacy wil Samen14 niet nader ingaan op individuele onderzoeken en om welke zorgbureaus het gaat. Het tweede Taskforce Barrièremodel gaat nog tot eind dit jaar door met z'n onderzoeken.



Samen14 heeft contracten met in totaal ruim 300 zorgbureaus.