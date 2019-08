Nieuwe cliffhanger: is de opgespoorde boekzoeker nog wel geïnteresseerd in het boek?

'De geschiedenis van Langejan en zijn ezel Caliban', zo heet het boek waar Anton naar op zoek was. RTV Oost was erbij toen hij te horen kreeg dat het boek er niet was:

Die avond zag een bekende Anton op tv, en belde direct. Zij had het boek namelijk 'gewoon' in de kast staan. De missie van Anton leek volbracht.

'De lange man uit Hengelo'

Ondertussen bleef Nannie ook zoeken naar het zeldzame boek. Afgelopen voorjaar stuitte ze eindelijk op een exemplaar, en bestelde het meteen. Nu moest ze alleen nog Anton, 'de lange man uit Hengelo', opsporen.

Wij besloten haar te helpen. Na een oproep via Facebook lukte het om Anton te achterhalen. De twee spraken elkaar vanmiddag via de telefoon, om de deal te sluiten.

Zo goed als compleet boek

Want Anton is wel degelijk geïnteresseerd in de versie van Nannie. Het boek dat hij op de kop tikte, had namelijk veel te weinig afbeeldingen. Nannie sloeg direct toe. "Mijn boek ziet er netjes uit en is zo goed als compleet. Er missen misschien vier plaatjes."

Anton gaat zondag in ieder geval langs bij het kraampje van Nannie, die opnieuw op de boekenmarkt staat. Voor welk bedrag het boek over de toonbank moet gaan? "Daar komen we zondag wel uit", zegt Nannie vastberaden.