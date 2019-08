Welsum maakt zich op voor groots feestweekend

Dat begint al goed, want op deze vrijdagochtend is er genoeg bedrijvigheid op het grote grasveld in het dorp. Er zijn grote feesttenten, kermisattracties en een modderbaan neergezet. "Met een mannetje of veertig zijn we op dit moment aan het werk. Het gaat de goede kant op, maar dat moet ook wel, want vanmiddag om 12:00 uur begint het eerste evenement al!", zegt organisatielid Jarno Bredenoord.

Even verderop zijn tientallen vrijwilligers druk bezig om de bloemenwagens gereed te maken voor de parade van zaterdag. "In april gaan we altijd bij elkaar zitten om een schets te maken voor de paradewagen, en dit jaar is het thema de Lion King geworden. Dat leek ons wel actueel, omdat de musical net is gestopt, en de film een paar dagen geleden in première is gegaan", zegt wagenbouwer Arjan.

<>

Een paradewagen van zo'n 6 meter lang, dat belooft wat! (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost)

Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost

Een paradewagen van zo\'n 6 meter lang, dat belooft wat!

De gemoedelijke sfeer zorgt ervoor dat de wagenbouwers het uitermate goed naar hun zin hebben. Even verderop is het een stuk stiller, daar aanschouwen wij de 'zaadwagen'. Een wagen die bestaat uit meer dan 25 verschillende soorten zaden. "Het verschil tussen een zaadwagen en een bloemenwagen is dat je een zaadwagen eerder kan beplakken. Die bloemen die zijn uitgebloeid na een aantal dagen, maar daar heb je bij zaden natuurlijk geen last van, daarom gaat mijn voorkeur ook uit naar de zaadwagen", zegt wagenbouwer Denny Schokkenkamp.

Naast de bloemenwagens zijn er ook de zaadwagens, compleet gemaakt van... juistem, zaad (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost

De parade begint morgen om 19:00 uur!