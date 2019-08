Een #selfieroute door Kampen als modern alternatief voor de stadswandeling

De selfieroute is een combinatie van een wandelroute en een simpele speurtocht. Op de route staan twintig fototips: de mooiste plekken om te staan, zitten of springen. De bedoeling is dat deelnemers op die plaatsen een selfie maken en deze foto delen op social media.

"De selfieroute is een moderne variant van een stadswandeling", legt Hogendirk, een van de initiatiefnemers, uit. "We willen mensen uitnodigen om op een andere manier naar de stad te kijken. Met de selfieroute spreken we een jongere en jeugdigere doelgroep aan."

'Helemaal een ding'

Hij denkt niet dat de jeugd geen interesse voor de achtergrond van een stad heeft, maar dat die interesse op een andere manier aangesproken moet worden. "Ik weet het zelf ook nog van vroeger", vertelt Hogendirk, "dan liep je met je ouders door een stad en dacht je: nou, nu weten we het wel."

En hoe kan dat tegenwoordig beter dan met selfies, zo dachten de initiatiefnemers. Naast Kamper Events ook onder meer het Stedelijk Museum en het Stadsarchief in Kampen. "Selfies zijn helemaal een ding, zeker voor de jeugd", stelt Hogendirk. "Daarnaast zijn selfies die gedeeld worden op social media een fantastische manier om Kampen te promoten."

Betere spreiding

De wandeltocht is een pilot, gestart door Kamper ondernemers, en wordt gesubsidieerd door de provincie. Hogendirk: "We hebben nu een eerste versie van de kaart en de app uitgerold en na de zomer gaan we het resultaat evalueren. Zijn er dingen die opgelost moeten worden, zijn bepaalde plekken door de route te druk geworden of kunnen we nieuwe plekken toevoegen?"

Op de langere termijn is de #selfieroute misschien zelfs een voorbeeld voor plaatsen als Amsterdam en Giethoorn, zegt Hogendirk. "Daar wordt het nu te druk, omdat toeristen zich allemaal op dezelfde punten verzamelen. Met zo'n route zou je ze plekken kunnen laten zien die ook mooi zijn, maar minder populair. Waardoor de massa beter verspreid wordt."