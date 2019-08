Grootste jeugdschaaktoernooi van Nederland van start in Borne

De jonge schakers spelen hun wedstrijden in sporthal 't Wooldrik. Het toernooi is met 250 deelnemers één van de grootste van Europa en staat hoog aangeschreven. De spelers komen uit in acht verschillende leeftijdscategorieën. Het is de 45ste editie van het toernooi, dat voor de 27-ste keer in Twente wordt georganiseerd.

Meteen fel van start

Meteen na de opening vanmiddag zijn de eerste wedstrijden gespeeld en de spanning was meteen voelbaar. Jan uit België: "De eerste klap is een daalder waard. Je moet in dit toernooi niet verslappen en er meteen op gaan, want de concurrentie is moordend. Dat maakt dit toernooi ook zo leuk."

Tevreden

Regobert Eijkelkamp van het ONJK kijkt tevreden rond. "Ieder jaar weer een feest. Iedereen is binnen, de denkkracht spat tegen de muren. Tot en met zaterdag staat alles hier in het teken van de mooie schaaksport."

Live videoverbinding

Het toernooi is toegankelijk voor het publiek, maar het is niet mogelijk in de speelzaal te kijken. Daar is een oplossing voor gevonden. In de recreatieruimte is een live-videoverbinding met de speelzalen om de partijen toch te kunnen volgen.

'Ik hoop nu te winnen'

De familie Vleming uit Leiden is deze week in De Lutte neergestreken om de dochters Annabel (13) en Josefien (9) mee te kunnen laten doen. "Ik eindigde vorig jaar in de middenmoot, maar hoop nu toch te winnen bij de meisjes", zegt Annabel. Zus Josefien werd vorig jaar tweede, maar gaat er alles aan doen om te winnen.