FC Twente gaat niet inzakken tegen PSV: "Wij willen het spel maken"

Gonzalo Garcia is in zijn eerste wedstrijd als trainer van FC Twente niet van plan zich in te graven tegen PSV: "Wij willen tegen elke ploeg de bal hebben. Als we voor onze eigen zestien gaan liggen kun je ook verliezen. Ik denk dat de kans groter is om te winnen door het spel te maken. Dat trainen we elke week, en hopelijk werkt het tegen PSV."

Niet iedereen fit

Toch hangen er nog veel vraagtekens boven het elftal dat zatedagavond begint. Zo is lang niet iedereen fit en moet de trainer van FC Twente er rekening mee houden dat een paar spelers nog geen negentig minuten kan spelen. Haris Vuckic begint in de punt van de aanval, maar kan eigenlijk maar een uur spelen. Hetzelfde geldt voor de pas net speelgerechtigde Giorgi Aburjania. Of hij vanaf het begin gaat spelen, laat Garcia nog niet los. Keito Nakamura zou wel negentig minuten kunnen spelen, maar voorlopig lijkt Zekhnini de voorkeur te krijgen links in de aanval.

Centrale verdediging

Een ander vraagstuk in Enschede is het hart van de verdediging. Peet Bijen en Xandro Schenk speelden tegen Schalke 04, maar in de laatste oefenwedstrijd tegen Konyaspor koos Garcia voor Julio Pleguezuelo naast Xandro Schenk. De trainer lijkt er nog niet helemaal over uit: "Ik vind dat een van de lastigste posities op dit moment. We hebben drie centrale verdedigers en eigenlijk moet er nog een bij. Ze doen het alledrie goed en er zit niet heel veel veschil tussen. Daar moeten we dus nog een keuze in gaan maken."

De terugkeer van FC Twente in de eredivisie is zaterdagavond live te volgen op De Oosttribune op Radio Oost. Het duel tegen PSV in de Grolsch Veste begint om 20:45 uur.