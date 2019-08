Gehandicaptenminister Rick Brink wil een waakhond zijn

Hij is sinds anderhalve maand in functie maar niet om lintjes te knippen. Rick Brink (33) uit Hardenberg wil wat bereiken als minister van Gehandicaptenzaken, een initiatief van KRO-NCRV. "Over een jaar moet iedereen snappen dat Nederland beter functioneert met zo'n minister. Dat zie ik als mijn belangrijkste opdracht", zei hij in het programma Groot Onderhoud.

De afgelopen weken heeft Brink met veel verschillende organisaties en politici gesproken. Zo sprak hij bijvoorbeeld met bestuurders uit de zorg, de president van Ecuador en mocht hij spreken tijdens de ministerraad. Elke maand zit hij met minister Hugo de Jonge om tafel. "Ik heb hem gezegd dat ik een waakhond wil zijn. Ik zal het met hem ook wel eens een keer oneens zijn."

Botbreuken

Brink wil zich als 'minister' vooral inzetten op goede speelvoorzieningen voor kinderen, betere kansen voor gehandicapten op de arbeidsmarkt en minder eenzaamheid. "Eenzaamheid wordt vaak gekoppeld aan senioren, maar ook gehandicapten hebben hier mee te maken." Zelf zit Brink al zijn hele leven in een rolstoel. Hij heeft een bindweefselaandoening waardoor hij klein is (1.04) en snel zijn botten breekt. "Ik heb zo'n vijftien keer een botbreuk opgelopen."

Belemmeringen

Zijn missie heeft al resultaat. Onder andere de provincie Overijssel stelt een actieplan op om te zorgen dat belemmeringen voor gehandicapten worden weggenomen. "Ik zag de uitzending waarin hij benoemd werd en dacht 'daar moet ik wat mee'", zegt initiatiefnemer Kees Slingerland (GroenLinks). Volgens hem zijn er in de steden en dorpen nog volop verbeteringen te boeken. "De provincie heeft contacten met alle gemeenten en moet dit coördineren."

Nieuw leven

Brink heeft speciaal voor het ministerschap zijn baan opgezegd. Hij is voor de periode van een jaar in dienst getreden van de KRO-NCRV, die de verkiezing heeft georganiseerd. "Ik heb een heel nieuw leven. Het is heel divers, de agenda loopt snel vol maar het bevalt heel goed."

Hij is daarnaast raadslid voor het CDA in Hardenberg. Fractievoorzitter Piet Cees van der Wel typeert Brink als "een terriër". "Als hij iets in zijn kop heeft, dan moet het ook gebeuren. Dan is ie soms wat irritant voor anderen maar wel effectief." Brink herkent zich wel in dit beeld. "Als ik iets wil, dan moet het ook lukken. Ik verlies niet graag."

Het interview met Brink is hier terug te luisteren. En via de podcast.