Aan alles komt een eind: laatste voorstelling Hanna van Hendrik

Zomaar een greep uit de reacties: "Ik vond het indrukwekkend, ik ben er nog steeds stil van." En deze vrouw was niet de enige. Bij de hangar laten honderden bezoekers het toneelstuk rustig bezinken, onder het genot van een borrel. Er was genoeg om over na te praten, waaronder hét protest, dat voor velen nog een verse herinnering is.

Met hooivorken de straat op

Het is 1971 als boeren met hooivorken naar Tubbergen komen om te protesteren tegen de ruilverkaveling. Het is de felste boerenopstand in de Nederlandse geschiedenis en speelt een grote rol in het toneelstuk. "Ik zat op de lagere school en kan mij de sfeer en spanning in de dorpen nog goed herinneren", zegt een man uit Fleringen. "Het was enorm grimmig. 's Avonds zaten we voor de tv naar de protesten te kijken, het was landelijk nieuws."

Lovende reacties

Ook cabaretier Youp van 't Hek is groot fan van de voorstelling, zo laat hij weten in zijn column in de NRC: "Net zo schitterend en sensationeel als Hanna van Hendrik dat ze afgelopen weken met honderden Tukkers in een hangar op het vliegveld Twente hebben gemaakt. Ik was erbij en het is lang geleden dat ik zo’n schitterende avond totaaltheater heb meegemaakt. Toen ik overdonderd het theater uit wankelde dacht ik maar een ding: Hup Twente! Wat was dit goed!"



Maar Hanna van Hendrik ging over meer dan alleen conflict: er was ook ruimte voor romantiek. Hanna wordt namelijk verliefd op een vreemdeling, de Limburger Hendrik (Huub Stapel). Ze krijgen kinderen, maar door een tragisch ongeval verliest ze haar Hendrik al snel.

Toekomst en verleden

Ondertussen zoekt ze naar manieren om haar boerenbedrijf te laten voortbestaan en vast te houden aan waarden en tradities. Hendrik, die in haar gedachten altijd bij haar blijft, helpt haar het antwoord te vinden op de vraag waar het stuk echt over gaat: hoe omarm je de toekomst zonder het verleden te vergeten?

Hanna van Hendrik (Foto: Ben van Duin)

Unieke aanpak

Het leven van Hanna werd verteld in drie aktes en op drie locaties. Vooral het moment waarop de boeren in opstand kwamen tegen schaalvergroting, werd enthousiast ontvangen door het publiek, dat regelmatig goedkeurend klapte.

Het doet vermoeden dat Hanna, die zich hevig verzette tegen de toekomst, tóch een punt had: sommige sentimenten veranderen niet.