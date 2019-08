Bel Hassani schrikt van nederlaag: "Alsof we tegen Ajax speelden"

"Ik ben wel geschrokken vanavond", sprak hij na afloop. "Hoe we op een gegeven moment komen te voetballen en hoeveel fouten we dan maken, en hoe gevaarlijk Willem II is. Met alle respect, maar we moeten hier gewoon beter zijn dan Willem II, helemaal thuis. Het leek alsof we tegen Ajax speelden. Ze speelden ons de tweede helft helemaal weg. Dan mag niet gebeuren."

"We laten elkaar vallen"

Hij vervolgt: Ik vond dat we in het begin nog wel goed meededen. En ik vond ons tot de 1-0 wel beter. Dan valt een speler bij ons weg en lijkt het alsof we daarna veel minder spelen. Dat wil niet zeggen dat de speler die erin komt het niet goed deed. Maar op een gegeven moment gaan we andere dingen doen. Met z'n allen. Dan zakken we uit elkaar en doen we niet meer wat we moeten doen, laten we elkaar vallen. Het is de eerste wedstrijd dus we hebben genoeg tijd om het recht te zetten. Alleen dit kan niet gebeuren". aldus Bel Hassani.