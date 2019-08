Politie vergeet drugsafval uit busje te halen en geeft het mee aan verhuurbedrijf

Een busje vol vaten met lekkend drugsafval is deze week door de politie teruggegeven aan een Limburgs verhuurbedrijf. Dat meldt De Limburger . Het busje was begin mei in beslag genomen in Borne en werd maandag vrijgegeven, maar de vaten zaten er nog in.

Het busje was verhuurd door een bedrijf uit Heerlen. Op 6 mei werd het aan de kant gezet omdat er drugsafval in de bus werd gevonden. Maandag mocht het verhuurbedrijf het busje ophalen in Enschede.



De Limburger sprak Robert Steijvers van A&B Verhuur uit Heerlen, die een vriend naar Enschede stuurde om het busje op te halen. Bij aankomst rook die vriend een penetrante lucht en hij zag meerdere vaten in de auto liggen. Na overleg met Steijvers werd besloten met de ramen open terug te rijden naar Limburg.



Aanhouding

Bij terugkomst merkte eigenaar Steijvers dat de stof voor een brandend gevoel zorgde en dus belde hij 112. De politie geloofde het verhaal niet en wilde de bestuurder arresteren. Een telefoontje met de politie Oost-Nederland bracht opheldering, waarna de brandweer het afval ophaalde.





Dat de politie een fout heeft gemaakt, vindt Steijvers niet zo erg. "Maar wel dat ze er zo laconiek mee omgaan. Geen telefoontje, geen excuses. Als ik met het bedrijf in de fout ga, krijg ik meteen een boete of een inval. Mijn vriend werkt in de beveiliging, die had zijn baan wel kunnen kwijtraken”, tekent De Limburger op.

De Limburgse politie bevestigt het verhaal. Hoe het kon gebeuren dat het afval in het busje is blijven liggen, kon de politie Oost-Nederland gisteren niet zeggen.