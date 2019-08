FC Twente stunt met gelijkspel tegen PSV bij rentree in eredivisie

FC Twente heeft bij de terugkeer in de eredivisie direct voor een stunt gezorgd. De Enschedese promovendus hield PSV, de nummer twee van vorig jaar, op een gelijkspel in De Grolsch Veste: 1-1.

Na een fantastische sfeeractie van de Twente-supporters was er al na twee minuten een kans voor PSV. Drommel bracht redding op een inzet van Dumfries en kon tot zijn opluchting ook de rebound pakken. Aan de andere kant kreeg Aitor kort daarna de bal verkeerd op zijn hoofd en kopte naast. Al na een kleine acht minuten was het raak en de treffer was voor Twente. Nakamura kwam van links naar binnen en de Japanner schoot de bal in de verre hoek.

Nakamura viert zijn treffer (foto: Pro Shots)

Geen grote kansen

Na de opwindende openingsfase en de treffer van Twente werd het wat rustiger op het veld. PSV had de bal en Twente kwam er af en toe gevaarlijk uit. Grote kansen waren er lange tijd niet. Na een klein half uur was er wel een goede mogelijkheid. Dumfries kopte over namens de Eindhovenaren. Daarna werden ook enkele afstandsschoten niet gevaarlijk. Twente hield makkelijk stand en ging met een voorsprong de rust in.

Gelijkmaker Dumfries

Na een klein uur was de eerste grote kans voor de tweede helft voor Bergwijn. Na een actie schoot hij echter te zwak in om Drommel te verrassen. Een paar minuten later was het wel raak. Dumfries kopte binnen uit een hoekschop.

Geen winnaar

Tot het doelpunt had Twente na rust weinig in te brengen, maar na de gelijkmaker werd het beter. PSV ging op zoek naar de winnende en dat leverde de thuisploeg ruimte op. Grote kansen kwamen er echter niet voor de Enschedeërs. De Eindhovenaren kregen die, ondanks veel dreiging, ook niet en dus pakte Twente een knap punt in de openingsspeelronde.

FC Twente - PSV 1-1

1-0 Nakamura (8)

1-1 Dumfries (65)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Dumfries

FC Twente: Drommel; Verhaegh, Bijen, Schenk, Matos; Selahi (Aburjania/66), Roemeratoe (Pleguezuelo/83), Espinosa; Aitor, Vuckic, Nakamura (Zekhnini/71).

PSV: Zoet; Dumfries, Sainsbury, Viergever, Sadilek; Rosario, Pereiro (Ihattaren/62), Gutierrez (Boscagli/85); Bergwijn, Malen, Bruma (Gakpo/61).

