Jochem (22) is de jongste dichter op het Deventer Tuinfeest

Van jongs af aan was Jochem al bezig met taal. "Ik had altijd al interesse in woorden en letters. Vaak hield ik een dagboekje bij waar ik in schreef." Die fascinatie heeft er uiteindelijk toe geleid dat Jochem op zijn tweeëntwintigste al drie dichtbundels heeft geschreven.

"Waar andere mensen misschien zouden hardlopen of boksen, gaat voor mij de hand al snel naar de pen. Of het toetsenbord."

Het Tuinfeest

Dat hij zijn gedichten mag voordragen op het uitverkochte Tuinfeest, in zijn geboortestad, voelt voor Jochem als een "dubbele thuiswedstrijd". Daarnaast zijn er ook nog eens grote namen uit de dichtwereld op Het Tuinfeest aanwezig, zoals Judith Herzberg en Özcan Akyol.

"Ik heb er natuurlijk veel zin in. Maar ik denk dat ik het meeste zin heb in kwart over vijf. Het moment dat alles achter de rug is en ik alleen nog maar om hoef te gaan met reacties over hoe alles is gegaan."

"Nu heb ik nog niet heel erg last van zenuwen, maar weet ook dat als ik straks op het podium sta, het anders zal zijn. Dat lijkt me onvermijdelijk."

Zie hier de rest van het gesprek met Jochem, een deel van z'n optreden en zijn reactie na afloop: