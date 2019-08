Verhaegh geniet van spelers en fans FC Twente: "Vechtlust en goed collectief"

"Ik denk dat wij terug kunnen kijken op een goede avond. Ik denk dat we zeker in de eerste helft in fases gewoon goed gevoetbald hebben. Ook heel goed beginnen, op voorsprong komen, goede goal van Keito (Nakamura, red.) en in het verloop van de wedstrijd zie je natuurlijk dat PSV meer de bal heeft. Dat wij aan de bal niet meer zo goed waren als in de eerste helft en dat je het moeilijker krijgt. Logisch, als je kijkt naar welke kwaliteiten PSV heeft. Maar we hebben ons vastgebeten in deze wedstrijd. Op vechtlust en een goed collectief, want als je ziet dat iedereen tot de laatste minuut gevochten heeft om dat punt vast te houden. We zijn blij dat we zo de competitie kunnen starten."

FC Twente leeft

Vlak voor de wedstrijd werd een een gigantisch spandoek getoond in het stadion en dat had indruk gemaakt op de ervaren verdediger: "Fantastisch natuurlijk wat de supporters voor moeite hebben gedaan, geweldige sfeeractie op het moment dat we het veld opkwamen. Wat dat betreft merk je dat FC Twente leeft. Goede sfeer in het stadion. Je merkt dat ook op het veld, dat ze ons van de eerste tot de laatste minuut aangemoedigd hebben, ons naar voren geschreeuwd. Ik ben blij dat we de supporters zo'n eerste wedstrijd hebben kunnen geven. Het smaakt naar meer, we gaan met vertrouwen de komende weken in."

Het spandoek voorafgaand aan de wedstrijd (foto: Pro Shots)