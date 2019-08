Boekenmarkt Deventer, de echte junks zijn op zoek naar een vroege 'score'

Ze noemen zichzelf vaak verslaafd, of boekenjunks; de verzamelaars van boeken in allerlei genres. De één is op zoek naar zeldzame stripboeken, de ander naar boeken over de streektaal. Eén ding hebben ze gemeen. Als je rustig wilt kijken of er pareltjes tussen zitten, dan moet je vroeg uit de veren. Bekijk de eerste bezoekers in bijgaande video.

RTV Oost is vandaag de hele dag te vinden op de Deventer Boekenmarkt. Een verslag is te zien in het programma Overijssel Vandaag.