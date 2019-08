Blunders Heracles zorgen voor harde nederlaag tegen Heerenveen

Heracles Almelo is het seizoen dramatisch begonnen. Door drie treffers in het eerste half uur had tegenstander Heerenveen een makkelijke middag in Erve Asito. Het werd daarbij ook nog eens geholpen door fouten van de thuisploeg.

Na een ludieke actie van de supporters, die uit protest tegen de nieuwe stadionnaam eieren op het veld gooiden en zelfs een kip loslieten, was het al vroeg 0-1. Blaswich blunderde bij een vrije trap van Dresevic en zag de bal onder hem door het doel in gaan. Tien minuten later was het al 0-2. Bruijn kwam naar binnen en schoot in de verre hoek raak.

0-3 binnen half uur

Osman kreeg na een kwart wedstrijd de eerste echte kans voor Heracles. Doelman Hahn bracht redding op zijn inzet. Binnen het half uur was het alweer raak. Rossmann ging dit keer in de fout en Van Bergen profiteerde: 0-3. Wormuth greep direct in en haalde de verdediger naar de kant. Knoester was zijn vervanger. Van der Water zag Hahn ook redding brengen en aan de andere kant schoot Van Bergen wild naast. Met een 0-3 stand zochten de spelers de kleedkamer op.

Offensief

Mauro Junior was in de tweede helft de vervanger van Dos Santos en liet zich direct zien met een schot. Dat ging echter wel naast. Ook Dessers kreeg een goede kans en Merkel zag Hahn redden op zijn afstandsschot. Het offensief kreeg echter niet echt een vervolg. Tien minuten voor het einde was er opnieuw een kans voor Dessers op een treffer, maar zijn schot werd geblokt. Het leek op een 0-3 eindstand af te stevenen, maar in blessuretijd maakte Ejuke nog de 0-4 en direct erna was het afgelopen.

Heracles Almelo - sc Heerenveen 0-4

0-1 Dresevic (8)

0-2 Bruijn (17)

0-3 Van Bergen (28)

0-4 Ejuke (90+2)

Arbiter: Martens

Geel: Bruijn, Kongolo, Bakboord

Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord, Rossmann (Knoester/30), Van den Buijs, Czyborra; Osman, Szöke (Bijleveld/74), Merkel; Van der Water, Dessers, Dos Santos (Mauro Junior/46).

sc Heerenveen: Hahn; Floranus, Dresevic, Botman, Woudenberg; Rienstra (Akujobi/74), Faik, Kongolo; Van Bergen, Odgaard (Van der Heide/89), Bruijn (Ejuke/67).

