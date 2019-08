Programma: Tweede ronde eredivisie, GA Eagles van start en Champions League-voetbal

Het voetbalseizoen in de eredivisie is afgelopen weekend niet geruisloos begonnen. Komend weekend gaat ook de Keuken Kampioen Divisie beginnen en het is een belangrijke week voor FC Twente Vrouwen. Hieronder een overzicht van het programma voor deze wee.

Betaald voetbal

In de eredivisie spelen de drie Overijsselse clubs komend weekend allemaal een uitduel. FC Twente gaat zaterdag op bezoek bij FC Groningen, Heracles Almelo speelt zondag bij Fortuna Sittard en PEC Zwolle diezelfde middag bij FC Utrecht.

Voor Go Ahead Eagles gaat het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie vrijdag van start. De Deventer ploeg begint met een thuisduel tegen MVV Maastricht.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen van FC Twente spelen deze week de kwalificatie voor de Champions League. Morgen is de eerste wedstrijd in Enschede tegen Alashkert, zaterdag is Besiktas de tweede tegenstander en volgende week dinsdag is in Hengelo de laatste wedstrijd van de poule tegen Gornik Leczna. De winnaar van de groep plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Amateurvoetbal

Voor de amateurs is de voorbereiding nog in volle gang. In Rijssen is vanavond en zaterdag het TOP Toernooi met onder meer Excelsior'31, HHC Hardenberg en Quick'20. Bekijk hier het schema in poule A en hier in poule B. Zaterdag volgen ook de kruisfinales en finales. Daarnaast oefenen ook HSC'21, DETO, Genemuiden en Staphorst deze week.