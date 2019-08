'Boefjes' worden straks nergens in Overijssel meer opgesloten voor klein vergrijp

Vingerafdrukken afgeven, schoenen inleveren, fouilleren, wachten. Vooral heel veel wachten. Dat is nu nog de procedure voor een minderjarige verdachte in bijvoorbeeld Deventer of Zwolle. Een ingrijpende gebeurtenis, die er niet alleen bij kinderen inhakt. "Als de deur in het slot valt en je hoort het gehuil van een kind door het gebouw galmen, dan voel je dat er iets niet klopt", zegt een agent.

In Twente doen ze het al langer niet meer, 'boefjes' opsluiten voor kleine vergrijpen. En dat is uniek in Nederland. De medewerkers van politie Twente geloven heilig in een zachtere aanpak van minderjarige verdachten die voor het eerst in de fout gaan.

Reprimandegesprekken

Volgens Nicole Olbertz, één van de initiatiefnemers van het project, werkt het veel beter om minderjarige daders streng toe te spreken. Zo zijn er in het eerste half jaar meer dan honderd 'reprimandegesprekken' gevoerd, niemand ging daarna opnieuw in de fout.

Bovendien scheelt het tijd. En dat is geen overbodige luxe binnen het politieapparaat, dat kampt met een personeelstekort.

Eén van de tijdelijke cellen in het arrestantencomplex in Borne (Foto: RTV Oost)

Samen met Jeannette de Vries, parketsecretaris bij het OM, overtuigde Olbertz de districtsleiding om de Twentse aanpak in heel Oost-Nederland uit te rollen. "Ik denk dat ze nu gaan kijken of het initiatief ook landelijk kan worden ingevoerd", zegt Olbertz.

• Kinderen die worden opgepakt voor een klein vergrijp, en niet eerder zijn veroordeeld, worden naar hun ouders gebracht.

• Daar wordt een datum geprikt voor een 'reprimandegesprek' op het politiebureau. Dit gesprek is binnen zeven dagen na de aanhouding.

• De politie kan, als dat nodig is, Bureau Halt inschakelen.