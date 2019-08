Van den Buijs na zeperd in seizoensouverture: "We moeten in de spiegel kijken"

"Drie fouten van onszelf eigenlijk. Dan sta je met rust 3-0 achter, dan moet je gewoon die koppen bij elkaar houden en zeggen; proberen het beste er van te maken in de tweede helft. We hebben gezegd, geef geen kansen meer weg. Maar je weet dat dat heel moeilijk is als je 3-0 achter staat. We creëren heel weinig vandaag, dat ook."

Spiegel kijken

Hij zag de ruime nederlaag niet aankomen: "Nee, totaal niet. Het is voor mij onverwacht, want we hebben een goede voorbereiding gedraaid. Dat wil niet veel zeggen. Maar we moeten naar onszelf kijken, niet naar de tegenstander. Het ligt bij onszelf dat we snel 3-0 achter komen. We zijn te laks en de afstanden zijn te groot. We moeten in de spiegel kijken."

Sterker terug

Hij heeft nog wel hoop voor de komende weken: "Er moeten nog geen zorgen worden gemaakt. Wij komen sterker terug, dat sowieso."