Schokkende details in aanvullend onderzoek viervoudige moord Enschede

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Zo is er intussen meer bekend geworden over het geheimzinnige vrouwelijk DNA-materiaal dat op één van de kogelhulzen werd ontdekt. Het forensisch onderzoek toont namelijk aan dat dit DNA niet afkomstig is van de echtgenote of vriendinnen van de drie hoofdverdachten; een Hengelose vader en zijn twee zonen.

Ook is het DNA niet afkomstig van een Brabantse vrouw, de vriendin van de oudste zoon, die volgens justitie een rol speelde in de handel van de moordwapens en kogels.

Mexicaans scenario

Onduidelijk is nog van wie het vrouwelijk DNA-materiaal dan wel afkomstig is. Enige tijd geleden werd het alternatieve scenario gelanceerd dat de vier personen zouden zijn doodgeschoten door een Mexicaanse dame, die zo wraak wilde nemen nadat haar dochtertje en tweelingbroer in Nederland waren vermoord. Daarbij zou een van de slachtoffers van de viervoudige moord betrokken zijn.

Justitie heeft de afgelopen tijd deze theorie uitvoerig onderzocht, maar dit leverde geen aanknopingspunten op dat de 'kwartetmoord' het werk zou zijn van zo'n Mexicaans doodseskader. Ook dit blijkt uit nieuwste stukken die aan het dossier Litouwen zijn toegevoegd. Het onderzoek naar de vraag van wie het vrouwelijk DNA-materiaal op een van de kogelhulzen dan wel is, is nog in volle gang.

Justitie heeft de afgelopen maanden bovendien gebruikt om de kennissenkring rond de drie verdachten uitgebreid door te lichten, zo wordt verder duidelijk.

De drie verdachten van de viervoudige moord moeten komende donderdag opnieuw voor de rechter verschijnen in een zogenoemde pro-formazitting. In de aanloop naar deze rechtszaak publiceert RTV Oost de komende week meerdere artikelen over een van de meest spraakmakende moorden in de Nederlandse misdaadhistorie.

Munitie

De meeste nieuwe informatie die is toegevoegd aan het politiedossier beslaat het onderzoek naar de gebruikte munitie en de plek waar de schutters en hun slachtoffers zich bevonden. Zoals RTV Oost eerder al berichtte hebben de daders twee wapens gebruikt: een .22 en een iets zwaarder 7.65, zo heeft ballistisch onderzoek uitgewezen. Ook heeft dit onderzoek uitgewezen dat alle slachtoffers twee tot drie keer zijn geraakt en dat sommige schoten op minder dan tien centimeter afstand zijn afgevuurd.

Gedetailleerde reconstructie

Eerder al maakte RTV Oost een gedetailleerde reconstructie van het misdrijf. Via een 3D-kijkje op de crimescene kan daarbij een digitale wandeling door het moordpand worden gemaakt. Daaruit blijkt exact waar de vier slachtoffers in het pand werden teruggevonden.

Details schietpartij

Tijdens de rechtszaak van donderdag komen waarschijnlijk vooral de resultaten ter sprake van het zogenoemde schotbanenonderzoek. RTV Oost was ter plaatse toen tien medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en leden van het rechercheteam Litouwen in de growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat een minutieuze reconstructie maakten van wat er die dag moet zijn gebeurd. Het onderzoek van de forensisch experts was er daarbij met name op gericht te achterhalen waar de schutters hebben gestaan en wie welke wapens heeft gebruikt.



Uit dat onderzoek blijkt dat sommige schoten tussen de 25 en 75 centimeter zijn afgevuurd. Maar ook zijn enkele schoten zelfs op minder dan tien centimeter afstand gelost.

Schokkende details

Het dossier van het rechercheteam Litouwen staat overigens bol van de schokkende details. De berichtgeving van RTV Oost en de Tubantia was daar op een gegeven moment dusdanig gedetailleerd over, dat de hoofdofficier van justitie de Rijksrecherche liet onderzoeken wie de mol was van RTV Oost.

Officieel is dit onderzoek nog niet afgesloten, maar volgens bronnen gebeurt er vrijwel niets meer. Alle belangrijke schakels in het rechercheonderzoek zijn intussen door de Rijksrechercheurs uitvoerig aan de tand gevoeld. Maar omdat dit uiteindelijk niets opleverde, zijn de Rijksrechercheurs inmiddels weer op andere onderzoeken gezet. Slechts wanneer daartoe nieuwe aanleiding is, worden ze opnieuw 'ingevlogen' in het onderzoek wie het lek is rondom de 'kwartetmoord'.

Los van de drie hoofdverdachten staan donderdag ook nog een vader en zoon uit Sint Willibrord en een vrouw uit Brabant voor de rechter, omdat ze ervan worden verdacht de moordwapens te hebben geleverd.

De zaak wordt waarschijnlijk pas in de loop van volgend jaar inhoudelijk behandeld.