Omzetdaling bij Wehkamp door warme herfst en winter

Het afgelopen boekjaar was een moeilijke voor Wehkamp, dat sinds 2015 in handen is van het Britse investeringsfonds 'Apax Partners'. Het warme najaar van 2018 en de warme winter van dit jaar zorgden ervoor dat een groot deel van wintercollectie onverkocht bleef.

Ook strengere regelgeving voor de eigen kredietverlener 'Lacent' kostten Wehkamp omzet. Daarnaast is Wehkamp gestopt met de verkoop van eigen elektronica en biedt het alleen nog de collectie van BCC aan. Ook die omschakeling kostte omzet.

'Kansen als uitdagingen'

Alles bij elkaar een tegenvallend jaar, dat leidde tot een omzetreductie van tien procent tot 661 miljoen. Graham Harris, de nieuwe CEO, over de cijfers: "De financiële resultaten benadrukken zowel de kansen als uitdagingen."

Wehkamp heeft volgens eigen zeggen een stabiel klantenbestand van 2,7 miljoenklanten. Daarnaast heeft het bedrijf dit jaar ook het laatste deel van het distributiecentrum in Zwolle in gebruik genomen.

Quote top 500

Wehkamp werd in 2015 gekocht door Apax voor naar verluidt 450 miljoen euro van RFS Holding. Die was voor tachtig procent in handen van Ad Scheepbouwer, Berend van der Maat en Paul Nijhof, die zich met de verkoop direct veilig nestelden in de Quote top 500.

De afgelopen jaren heeft Wehkamp nooit de winsten gemaakt of de 'waarde gecreëerd' - zoals investeerders het graag benoemen - die Apax bij aankoop waarschijnlijk voor ogen had.