Provinciale vragen over lekkende goederenwagon in Oldenzaal

GroenLinks in Provinciale Staten van Overijssel wil van Commissaris van de Koning Andries Heidema opheldering over de lekkende wagon op station Oldenzaal op 8 juli. Het station werd die dag korte tijd ontruimd, omdat uit een wagon de chemische stof styreen lekte. Terwijl het op papier ging om een lege wagon. De vervoerder had op de papieren ingevuld dat de wagons geen lading bevatten.

GroenLinks wil van de Commissaris van de Koning weten of het vaker voor komt dat wagons volgens de papieren leeg zijn, terwijl de realiteit anders is. Commissaris van de Koning Heidema wordt om een overzicht van de laatste twee jaar gevraagd.

De partij wil ook weten wie er verantwoordelijk is voor het invullen van de papieren, ProRail of de provincie. GroenLinks kan zich voorstellen dat de provincie een controlerende rol heeft. GroenLinks wil weten of het incident in Oldenzaal ook aanleiding vormt voor een aanpassing van de procedures rond het vervoer van gevaarlijke stoffen.

"Is er al wat meer bekend over het door ProRail ingestelde onderzoek naar de oorsprong van de lekkage", schrijft Statenlid Kees Slingerland aan de Commissaris van de Koning. Slingerland wil ook van Commissaris Heidema weten of styreen is aangetroffen in het oppervlaktewater van sloten die grenzen aan het station van Oldenzaal.