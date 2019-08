Viervoudige moord Enschede: pand ligt eigenaar zwaar op de maag

Hij zit er intussen behoorlijk mee in zijn maag: Mohammed, eigenaar van de growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede, waar november vorig jaar vier personen werden doodgeschoten. Het liefst wil Mohammed het pand verkopen, maar zolang het onder toezicht staat van justitie is dat onmogelijk.

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Het is misschien wel het meest beladen pand van Enschede: de growshop Leeuwenhoek, waar november vorig jaar vier mannen op klaarlichte dag werden doodgeschoten. De buurt gruwt van de herinneringen en ziet het liefst dat het pand tegen de vlakte gaat.

Terwijl de drie verdachten komende donderdag opnieuw voor de rechter moeten verschijnen, beraden drie woningcorporaties zich op een nieuwe toekomst voor het veelbesproken perceel.

Tekst gaat verder onder kader:

De drie verdachten van de viervoudige moord moeten komende donderdag opnieuw voor de rechter verschijnen in een zogenoemde pro-formazitting. In de aanloop naar deze rechtszaak publiceert RTV Oost de komende week meerdere artikelen over een van de meest spraakmakende moorden in de Nederlandse misdaadhistorie.

Pand staat leeg

Driekwart jaar later staat het gebouw nog steeds leeg. De deuren zijn door justitie verzegeld, op de deuren hangen pamfletten waarop de gemeente tekst en uitleg geeft over de reden van de sluiting. Aan de muren hangen de videocamera's, waarmee de vorige eigenaar de nabije omgeving van zijn growshop nauwlettend in de gaten hield. Als stille getuigen van het drama.

"Het pand staat te koop, maar justitie heeft er beslag op gelegd", vertelt eigenaar Mohammed. "En tot die tijd kan ik feitelijk helemaal niets. Of er kandidaat-kopers zijn? Ik weet het eigenlijk niet. Zolang justitie er de zeggenschap over heeft, meldt zich gewoon niemand."

Justitie wil dat het pand beschikbaar blijft voor aanvullend onderzoek. Zo hebben medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) half mei nog uitvoerig onderzoek gedaan in het pand. Daarbij is vooral gekeken naar zogenoemde schotbanen en het bloedspattenpatroon. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat sommige schoten van minder dan tien centimeter afstand zijn afgevuurd.

'Tegen de vlakte'

Omwonenden lieten eerder al weten dat ze het pand - op de hoek van de Van Leeuwenhoekstraat met de Snelliusstraat - liever kwijt dan rijk zijn.

De gemeente Enschede heeft de drie betrokken woningcorporaties intussen gevraagd om met ideeën te komen voor het gewraakte perceel. Een woordvoerster van Domijn meldde eerder al dat er meerdere opties worden onderzocht, maar dat er nog geen concrete plannen zijn. "Die status is eigenlijk nog steeds onveranderd", aldus de zegsvrouw.



Onduidelijk is overigens of het huidige pand wordt gesloopt of dat het eventueel in de nieuwe plannen wordt betrokken.

Pand verhuurd

De huidige eigenaar Mohammed, een Enschedeër van Marokkaanse afkomst, kocht het pand in 1994, waarna hij er een cafetaria begon. Nadat zijn dochter er nog twee jaar een café runde, stond het een kleine vijf jaar leeg.

De eigenaar woont zelf op de bovenverdieping en verhuurde de rest van het pand. De eerste huurder was een man uit Utrecht, maar al na een klein half jaar werd hier een hennepkwekerij opgedoekt. Daarna werd het sinds 2017 ruim een jaar lang verhuurd aan een Hengeloër, een van de slachtoffers van de viervoudige moord.

Op voorspraak van deze Hengeloër werd de Enschedese Vietnamees, die eveneens de dood vond bij de 'kwartetmoord', medio 2108 de volgende huurder. Hij betaalde maandelijks 1089 euro, inclusief btw, exclusief energiekosten.



Tuinspullen

Tijdens de rechercheverhoren verklaarde de eigenaar van het pand dat hij geen idee had wat een growshop is. Hij ging er al die tijd vanuit dat er tuinspullen werden verkocht zoals bij reguliere tuincentra.



Wel liep hij - na eerdere vervelende ervaringen met vorige huurders - minstens één keer per week onverwacht via de achteringang het pand binnen. Maar de eigenaar van de growshop zag hem steevast via de camerabeveiliging al aan komen lopen en stond hem al op te wachten.



Inval

Medio vorig jaar deed de politie een inval in de growshop, daarbij werd zeventien kilo gedroogde hennep gevonden. Volgens burgemeester Onno van Veldhuizen waren er op dat moment echter onvoldoende juridische aanknopingspunten om het pand te sluiten.



Nadat de growshop een weekje noodgedwongen dicht was geweest, kon de eigenaar verder gaan met zijn growshop. Wel werden er regelmatig controles uitgevoerd, maar daarbij werd niets verdachts aangetroffen. Ook niet tijdens de laatste controle, op 16 oktober. Amper een maand later ging het op gruwelijke wijze mis.

Interesse?

Pandeigenaar Mohammed moet het nu al zo'n driekwart jaar doen zonder de maandelijkse huurpenningen: "Dus mocht u interesse hebben..."