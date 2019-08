Heracles Almelo broedt op straf tegen fans die kip loslieten op veld

Heracles Almelo is een onderzoek gestart naar de supporters die gisteren een kip loslieten tijdens de thuiswedstrijd van Heracles Almelo. De club wil maatregelen nemen tegen de daders. "We keuren het af dat er met levende dieren een actie wordt gevoerd", zegt algemeen directeur Rob Toussaint.

Bij het begin van de wedstrijd Heracles Almelo-sc Heerenveen gooiden supporters eieren op het veld en werd er een kip losgelaten. De supporters uitten daarmee hun ongenoegen over de nieuwe naam van het stadion. Dat heet de komende tien jaar Erve Asito.

Tienjarige deal

Rob Toussaint van Heracles Almelo herhaalt nog maar eens dat het uitgesloten is dat de naam van het stadion nog wordt aangepast. "Er is heel duidelijk voor deze naam gekozen door Asito. We hebben een sponsordeal voor tien jaar gesloten waar we heel blij mee zijn", zegt de algemeen directeur die wel ziet dat het niet is gelukt om het verhaal achter de naam van het stadion uit te leggen.

"Onterven"

De naam Erve Asito staat volgens Heracles Almelo symbool voor de plek waar families zich thuis voelen. Het erf als plek waar de hele familie samenkomt en het stadion waar de Heracles Almelo-familie thuiskomt. Inmiddels hebben meer dan 1400 supporters een petitie getekend om het stadion te 'onterven'. Veel supporters associëren het erf met het boerenleven. "We komen naar het stadion om te voetballen en niet om een boerderij te bezoeken", schrijft iemand onder de petitie.

Gedragscommissie

"Natuurlijk vinden we deze situatie niet leuk", zegt Rob Toussaint. "Maar we keuren het af dat er met levende dieren een actie wordt gevoerd. Wij zijn aan het kijken welke personen de daders zijn en gaan daar maatregelen tegen nemen. We willen dat de daders voor de gedragscommissie verschijnen. Zij buigen zich dan over een mogelijke straf. Dat kan variëren van alternatieve straffen tot stadionverboden."